伊朗局势 | 传美伊下轮谈判最快20日恢复 伊朗副外长：不接受临时停火

美国哥伦比亚广播公司（CBS）周五（17日）报道，美国和伊朗下一轮面对面谈判最快可能于下周一（20日）恢复，而地点仍然是巴基斯坦首都伊斯兰堡。美国官员及知情人士指出，谈判已取得重大进展，现正接近达成1项「3页的和平计划」，但在几项关键议题上依然有分歧。伊朗外交部则重申，伊朗不接受临时停火，要求彻底结束整个地区的冲突。

接近达成1项「3页和平计划」

报道引述多名知情人士透露，特朗普政府正考虑在日内派遣高层官员重返巴基斯坦，恢复与伊朗谈判，并希望能与伊朗达成一项长期和平协议。副总统万斯很可能再次参加下轮谈判，总统特使威特科夫及特朗普女婿库什纳可能随行。

相关新闻：

伊朗局势｜特朗普：或未来一两天内达成停火协议 伊朗表态拒交浓缩铀｜持续更新

美伊下轮谈判地点仍然是巴基斯坦首都伊斯兰堡。新华社

伊朗谈判代表团早前抵达伊斯兰堡，参与美伊谈判。新华社

特朗普表示，美伊或会在未来一两天内达成协议。美联社

报道说，尽管相关计划仍属初步阶段，但目标是与伊朗代表重启谈判，争取达成较长期的和平协议。截至美东时间17日上午，美伊下轮谈判具体日期尚未敲定，但最快可能在20日举行，凸显美伊谈判充满变数。

美国有线新闻网（CNN）亦引述知情的伊朗官员说法指出，两国谈判代表新一轮会谈预计将于20日在伊斯兰堡举行，代表团预计于19日抵达。

特朗普：会在一、两日内达协议

不过，特朗普当天接受美国Axios新闻网站电话访问时指，伊朗方面想要会面，他们想要达成协议，并说：「我认为会面很可能在本周末举行，我想我们会在未来一两天内达成协议。」

特朗普称，在达成协议之前，他不会解除对伊朗实施的海上封锁，希望霍尔木兹海峡能对所有国家开放。

特朗普还说，这项协议将「确保以色列的安全」，并称战争结束后「以色列将获得极大的利益」。他同时要求以色列必须停止空袭。

伊朗要求彻底结束整个地区冲突

伊朗外交部副部长哈提卜扎德则说，伊朗不接受临时停火，要求彻底结束整个地区的冲突。

在土耳其安塔利亚省贝莱克举办的第五届安塔利亚外交论坛间隙，哈提卜扎德对媒体记者指出，短期或临时停火会延续不稳定局势，难以从根本上解决冲突和局势紧张的问题，这是伊方的明确立场。

他还表明，任何停火方案都必须涵盖从黎巴嫩到红海的所有冲突地区；伊朗致力于结束地区的「冲突循环」，反复出现的「暂时平静」后又「再次冲突」的局面必须被终结。