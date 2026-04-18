Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势 | 传美伊下轮谈判最快20日恢复 伊朗副外长：不接受临时停火

即时国际
更新时间：10:44 2026-04-18 HKT
发布时间：10:44 2026-04-18 HKT

美国哥伦比亚广播公司（CBS）周五（17日）报道，美国和伊朗下一轮面对面谈判最快可能于下周一（20日）恢复，而地点仍然是巴基斯坦首都伊斯兰堡。美国官员及知情人士指出，谈判已取得重大进展，现正接近达成1项「3页的和平计划」，但在几项关键议题上依然有分歧。伊朗外交部则重申，伊朗不接受临时停火，要求彻底结束整个地区的冲突。

接近达成1项「3页和平计划」

报道引述多名知情人士透露，特朗普政府正考虑在日内派遣高层官员重返巴基斯坦，恢复与伊朗谈判，并希望能与伊朗达成一项长期和平协议。副总统万斯很可能再次参加下轮谈判，总统特使威特科夫及特朗普女婿库什纳可能随行。

相关新闻：
伊朗局势｜特朗普：或未来一两天内达成停火协议 伊朗表态拒交浓缩铀｜持续更新

美伊下轮谈判地点仍然是巴基斯坦首都伊斯兰堡。新华社
美伊下轮谈判地点仍然是巴基斯坦首都伊斯兰堡。新华社
伊朗谈判代表团早前抵达伊斯兰堡，参与美伊谈判。新华社
伊朗谈判代表团早前抵达伊斯兰堡，参与美伊谈判。新华社
特朗普表示，美伊或会在未来一两天内达成协议。美联社
特朗普表示，美伊或会在未来一两天内达成协议。美联社

报道说，尽管相关计划仍属初步阶段，但目标是与伊朗代表重启谈判，争取达成较长期的和平协议。截至美东时间17日上午，美伊下轮谈判具体日期尚未敲定，但最快可能在20日举行，凸显美伊谈判充满变数。

美国有线新闻网（CNN）亦引述知情的伊朗官员说法指出，两国谈判代表新一轮会谈预计将于20日在伊斯兰堡举行，代表团预计于19日抵达。

特朗普：会在一、两日内达协议

不过，特朗普当天接受美国Axios新闻网站电话访问时指，伊朗方面想要会面，他们想要达成协议，并说：「我认为会面很可能在本周末举行，我想我们会在未来一两天内达成协议。」

特朗普称，在达成协议之前，他不会解除对伊朗实施的海上封锁，希望霍尔木兹海峡能对所有国家开放。

特朗普还说，这项协议将「确保以色列的安全」，并称战争结束后「以色列将获得极大的利益」。他同时要求以色列必须停止空袭。

伊朗要求彻底结束整个地区冲突

伊朗外交部副部长哈提卜扎德则说，伊朗不接受临时停火，要求彻底结束整个地区的冲突。

在土耳其安塔利亚省贝莱克举办的第五届安塔利亚外交论坛间隙，哈提卜扎德对媒体记者指出，短期或临时停火会延续不稳定局势，难以从根本上解决冲突和局势紧张的问题，这是伊方的明确立场。

他还表明，任何停火方案都必须涵盖从黎巴嫩到红海的所有冲突地区；伊朗致力于结束地区的「冲突循环」，反复出现的「暂时平静」后又「再次冲突」的局面必须被终结。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者装修津贴2026｜「自住物业维修津贴」最高获$80,000资助！入息+资产限额今年再上调 一文看清申请资格/津贴范围
长者装修津贴2026｜「自住物业维修津贴」最高获$80,000资助！入息+资产限额今年再上调 (附申请资格/津贴范围)
生活百科
2026-04-16 11:56 HKT
北京下月禁飞禁售无人机 内地辣招掀二手抛售潮
北京下月禁飞禁售无人机 内地辣招掀二手抛售潮
即时中国
2小时前
伊朗国会议长卡利巴夫（右）轰特朗普在社媒的7项说法全属谎言。X @defense_civil25
伊朗局势 | 伊朗议长威胁再封霍尔木兹海峡 轰特朗普7项说法全是谎言
即时国际
2小时前
《中年好声音4》新评审终曝光 陈洁灵回归接替谷娅溦 嘉宾评审身份大公开有位前TVB小生
《中年好声音4》新评审终曝光 陈洁灵回归接替谷娅溦 嘉宾评审身份大公开有位前TVB小生
影视圈
23小时前
何婉盈送别「让爱高飞」。
亲自送机 何婉盈「让爱高飞」
马圈快讯
22小时前
04:31
星岛申诉王｜ 洗错蓝莓等于食农药落肚　专家教一招彻底洗净+锁住营养
申诉热话
3小时前
香港消费=交智商税？港YouTuber列4点建议「香港赚钱内地洗」 网民反驳：人工物价唔同点比较
香港消费=交智商税？港YouTuber列4点建议「香港赚钱内地洗」 网民反驳：人工物价唔同点比较
生活百科
17小时前
星岛申诉王 | 客人突翻旧账 控诉「林作站」卖假袋 林作独家回应：能安排退款 不算什么钱！
申诉热话
17小时前
四口家200万翻新西半山豪宅 设计师一招破解钻石厅死症 客厅藏8只音响圆家庭影院梦
四口家200万翻新西半山豪宅 设计师一招破解钻石厅死症 客厅藏8只音响圆家庭影院梦
家居装修
5小时前
$198/斤阿拉斯加长脚蟹回归！连锁酒楼晚市大劈价 片皮鸭/海鲜/烧味$38起
$198/斤阿拉斯加长脚蟹回归！连锁酒楼晚市大劈价 片皮鸭/海鲜/烧味$38起
饮食
23小时前