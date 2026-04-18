美伊商解冻伊朗1566亿资金 换弃铀库存

美国网媒Axios昨日援引两名美国官员和两名了解谈判情况的消息人士称，美国和伊朗正就一份旨在结束战争的计划进行沟通。其中一个重要议题是美国解冻伊朗被冻结的200亿美元（1566亿港元）资金，以换取伊朗放弃其浓缩铀库存。

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报道还援引另一名熟悉调解工作的消息人士的话称，谈判预计周日在巴基斯坦首都伊斯兰堡举行。美总统特朗普昨日稍后在社交媒体上称，美国将获得伊朗所有核「尘埃」，不会以任何方式、任何形式支付任何款项。多间西方媒体解读特朗普所说的核「尘埃」是指伊朗的浓缩铀库存。

伊朗强调绝不放弃控制霍尔木兹海峡。新华社

特朗普周四称，伊朗已同意交出去年美军空袭伊朗关键核设施后被埋的核材料。他在白宫南草坪对记者说：「伊朗没有核武，他们已经同意了这点，而且是非常明确地同意。他们同意把那些因为我们出动B-2轰炸机攻击后，而深埋地下的核材料交还给我们。我们与伊朗达成了很多共识，我认为接下来会有非常正面、非常重要的进展。

特朗普同日在社交媒体发文，敦促黎巴嫩真主党尊重停火。以色列和黎巴嫩周四开始实施为期10天的停火协议。特朗普说：「我希望真主党在这个重要时期表现良好。如果他们能做到这点，这对他们来说将会是重大时刻。不要再有杀戮。最终必须实现和平！」真主党一名国会议员告诉法新社，如果以色列停止对真主党武装分子的攻击，真主党将会尊重停火。

以色列媒体报道，以安全内阁一些成员从媒体报道才得知以黎达成停火，因而感到震惊，并对停火不是由以内阁正式批准而表达愤怒。据报总理内塔尼亚胡周四晚紧急召集安全内阁成员举行电话会议，与会部长们在会议开始5分钟前才接到通知。阁员从媒体报道得知，特朗普刚宣布以黎将停火10天。内塔尼亚胡向阁员表示，他是在特朗普请求下同意与黎巴嫩停火。