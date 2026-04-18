伊朗局势 | 火灾维修后再出动 全球最大航母「福特号」重返中东

美国国防官员透露，全球最大的航空母舰「福特号」（USS Gerald R. Ford）在地中海停留超过一个月后，已再次进入中东水域，目前正在红海海域执行任务。连同部署在阿拉伯海的「林肯号」，目前中东地区已有2艘航母。第三艘航母「布殊号」（USS George H. W. Bush）也正前往该地区，目前位于南非外海。

中东或现3航母态势

「福特号」先前一直在东地中海执行任务，之后与2艘驱逐舰「马汉号」（USS Mahan）与「邱吉尔号」（USS Winston S. Churchill）一同穿越苏彝士运河，目前正在红海活动。

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福特号上的战机进行飞行任务。路透社

今次调动是美军更广泛行动的一部分，旨在保持战备状态。路透社

全球最大的航空母舰「福特号」上的战机进行飞行训练。路透社

美国有线电视新闻网（CNN）引述一名美国官员报道，今次调动是美军更广泛行动的一部分，旨在保持战备状态，以便在美伊停火协议未能维持的情况下，随时恢复针对伊朗的作战行动。

「布殊号」正前往中东

美国官员说，另一航母「布殊号」战斗群3月下旬离开维珍尼亚州诺福克港前往中东，目前位于南非附近海域。抵达中东后，该航母可能会加入现有编队，形成3航母部署态势，也可能接替「福特号」执行任务。

自去年6月以来，「福特号」航母连续在海上部署，先后参与美国对委内瑞拉、对伊朗的军事行动，打破自越南战争以来美军航母部署时长纪录。3月12日，该航母船尾洗衣房发生火警，造成3名水兵受伤，另有200多名水兵因吸入浓烟接受治疗。「福特号」随后不得不撤离中东战区，先后到希腊和克罗地亚港口进行维修和维护。4月2日，「福特号」离开克罗地亚斯普利特港。