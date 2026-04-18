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伊朗局势｜特朗普称伊朗同意永不关闭霍峡 两军正合作清雷及回收浓缩铀 

即时国际
更新时间：01:32 2026-04-18 HKT
发布时间：01:32 2026-04-18 HKT

伊朗宣布重新「完全开放」霍尔木兹海峡后，美国总统特朗普发文表示，美伊两国正就清除霍峡水雷及回收浓缩铀展开合作。特朗普又指，虽然海峡已恢复开放，但针对伊朗的海上封锁将持续生效，直至双方正式达成协议。

称浓缩铀运往美国处理

据路透社报道，特朗普在接受专访时表示，美伊双方正通力合作，利用大型机械清理海峡内的水雷，并著手回收伊朗境内的浓缩铀。特朗普透露，回收后的浓缩铀将被运往美国境内处理，他将其形容为去年六月美以轰炸伊朗核设施后残留的「核尘埃」。资料显示，伊朗目前持有逾九百磅纯度达百分之六十的浓缩铀，核问题一直是美伊谈判中最棘手的核心。

伊朗宣布重新「完全开放」霍尔木兹海峡后，美国总统特朗普发文表示，美伊两国正就清除霍峡水雷及回收浓缩铀展开合作。路透社
伊朗宣布重新「完全开放」霍尔木兹海峡后，美国总统特朗普发文表示，美伊两国正就清除霍峡水雷及回收浓缩铀展开合作。路透社
伊朗特朗普称已同意永不再关闭霍尔木兹海峡，惟德黑兰官方目前尚未证实此说法。路透社
伊朗特朗普称已同意永不再关闭霍尔木兹海峡，惟德黑兰官方目前尚未证实此说法。路透社

针对目前的军事部署，特朗普在社交平台强调，虽然霍尔木兹海峡目前已完全开放，随时可以通行，但对伊朗的海上封锁将继续全面生效，直至双方交易百分之百完成。他对于谈判前景表示乐观，形容目前与伊朗相处融洽，预计协议将很快达成，并透露双方或于周末继续展开进一步商讨。

否认涉及金钱交易

在地区外交方面，特朗普早前在社交平台发文指，已禁止以色列再轰炸黎巴嫩，更以「够了！！！」字眼表达强烈态度。他同时引述消息指，伊朗已同意永不再关闭霍尔木兹海峡，惟德黑兰官方目前尚未证实此说法。

至于外传美方考虑以二百亿美元现金换取浓缩铀的报道，特朗普予以坚决否认，形容有关消息「完全错误」，强调谈判过程中「没有金钱转手」。他最后补充，一旦正式落实协议，他不排除出访巴基斯坦首都伊斯兰堡，但目前尚未作出最终定夺。军事分析家指出，若美伊能达成新核协议，其框架或会参考2015年的核数协定。

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