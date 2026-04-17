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全球军备｜美对伊朗开战消耗武器储存库 欧洲订单延迟交付盟友炸锅

即时国际
更新时间：22:55 2026-04-17 HKT
发布时间：22:55 2026-04-17 HKT

美国对伊朗战事持续延烧，连带冲击全球军备供应。外媒揭露，美方已通知部分欧洲国家，先前签订的武器交付恐将延后，主因是战争大量消耗库存，导致供应吃紧。此举不仅波及波罗的海与北欧国家，也引发欧洲盟友不满，甚至开始考虑改采欧洲本土武器系统，凸显战争对美国军事资源与同盟关系的双重「外国军事销售制度」（FMS）采购、但尚未交付的武器，可能面临延迟。

波罗的海地区与斯堪的纳维亚国家均受影响，涵盖各类弹药与军需品，攻防用途皆受影响。

自2月28日美国与以色列向伊朗发动空袭以来，战事持续消耗关键武器库存。伊朗也对波湾地区发射数百枚弹道飞弹与无人机，虽多数被拦截，但过程中大量使用如爱国者PAC-3拦截飞弹等关键防空资源，进一步加剧库存压力。

韩媒《朝鲜日报》指出，美国政府坦言「因战争导致武器库存耗尽」延后交付，引发部分欧洲国家不满，原因在于特朗普政府长期要求欧洲承担更多防务责任，积极推动北约国家购买美制武器，如今却频频迟交货，让欧洲陷入防卫规划困境。

部分欧洲官员透露，在多次交付不顺后，已开始转向考虑欧洲本土武器系统，显示对美国军售可靠性的疑虑正在升高。

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