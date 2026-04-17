泰国泼水节｜台湾男会泰籍女友过节争执后失踪 事隔3天找回

台湾一名36岁男子日前赴泰国芭堤雅庆祝泼水节，与泰籍女友吵架后独自离开酒店，失联整整3天。女友报案后警方展开搜寻，16日终于在当地一家医院寻获男子，目前他正接受身心健康治疗。

Bua与男友的朋友一同报警。 amarintv

据泰媒Thaiger报道，这名台湾男子的26岁泰籍女友Bua，于14日和4名台湾友人前往芭堤雅市警察局报案，称她邀请男友和友人来泰国一同欢度泼水节，两人12日深夜发生口角，男方酒后情绪激动，独自离开了下榻的酒店。隔天她发现男友不仅已办理退房，电话也完全联络不上，令人担心。

警方最终在医院找到失踪台湾男子。 amarintv

当地警方获报后随即与观光警察协调，展开正式搜索。期间有目击者表示在某购物中心附近便利商店见过疑似该男子的身影。警方循线追查，16日终于在芭堤雅巴他马坤医院（Pattaya Bhattamakun Hospital）确认其行踪。

院方表示，该男子目前仍在接受心理健康相关治疗，暂时不宜出院。Bua与4名台湾友人事后也向协助寻人的警方及相关人员表达谢意。