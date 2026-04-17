伊朗局势｜霍尔木兹重开！ 外长宣布余下停火期间将「通行无阻」
更新时间：21:13 2026-04-17 HKT
发布时间：21:13 2026-04-17 HKT
发布时间：21:13 2026-04-17 HKT
伊朗外长阿拉格齐（Abbas Araghchi）周五在X平台发文宣布，「在停火剩余期间，所有商船均可完全通过霍尔木兹海峡」。
阿拉格齐表示，船舶将依照伊朗港口和海事组织公布的协调航线通过海峡。
新华社引述英国航运媒体《劳埃德船舶日报》17日报道，本周以来，至少已有8艘船只突破美方封锁驶向伊朗港口。其中有船只在通过霍尔木兹海峡时，隐去船舶自动识别系统中的目的地，将其标为「等待指示」。
美军参谋长联席会议主席凯恩此前一天威胁，所有驶往和驶离伊朗港口的船只均在封锁范围内，若船只不遵守封锁规定，美军将使用武力，可能进行警告射击、登船，并在必要时将其接管，以执行「封锁令」。
《劳埃德船舶日报》援引分析人士说，这项规定本身，加上美国最初通过社交媒体宣布封锁的方式，暴露出这并非经过深思熟虑的战略，「其本质是随着著事态发展而临时拼凑的」。
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