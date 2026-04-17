英国护士值夜班激战同事 匿入房传出「碰撞声」罚革职除牌

一名英国护士多次在院内与同事发生性关系，近日处分出炉。护士及助产士委员会（NMC）裁定其多次出现严重不专业行为，革职兼除牌。

事发时，涉事护士苏利文（Kate Sullivan）任职于布里真德（Bridgend）葛兰里德医院（Glanrhyd Hospital）。她是一名七级病房主管，年薪高达5.6万英镑（约59万港元）。

违规隐瞒恋情 3度院内性行为

综合外媒报道，苏利文当时任职罗文病房（Rowan Ward），是一个全男性安全复健单位，收治大量从监狱转介的患者。调查发现，她与一名同事从2020年10月至2021年夏天维持交往关系，但未依规定向雇主通报，已违反职场政策。

裁决小组认定，苏利文分别于2021年3月4日、2022年1月8日及17日，三度在医院内与同事A发生性行为。第一次发生在夜班期间，她将一名女同事带进医院服务中心后又要求对方回避。

女同事闻桌子撞墙噪音2-5分钟

女同事作证称：「我听到桌子撞击墙壁的声音，还有他们发出的各种声响，当时附近没有其他人，所有病人都在睡觉，所以我肯定声音从隔壁传来。」她指性行为持续的时间不长，「噪音持续约2到5分钟」，令她感到「非常不舒服」。随后2次则是苏利文完事后主动传讯息告诉她。

苏利文否认发生性行为，表示是「为了找话题才捏造故事」，但裁决小组认为此说法「极不可能成立」。

拒诊、乱调更、与男病人独处

除上述行为外，苏利文还被指拒绝替下体长疹子的患者进行检查、外泄同事病假原因、在公开场合批评同事、辱骂另一名同事及私自调整排班以增加与伴侣共事的机会。她还曾允许一名有「性暗示行为且难以理解界限」的男病人独自进入其办公室，期间门窗紧闭长达约20分钟，并在该名病人喊她「宝贝」时大笑，行为严重不当。

NMC裁决小组主席纽曼（Alisa Newman）表示，「苏利文的行为严重偏离了一名注册护士应有的专业标准，不具备继续留在名册上的资格。除名是为彰显维护公众对护理专业信任的重要性，并向社会大众及业界传递明确的标准。」