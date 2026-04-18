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缅甸前总统温敏特赦获释 昂山素姬刑期减少4年半

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更新时间：10:21 2026-04-18 HKT
发布时间：10:21 2026-04-18 HKT

4月17日是缅甸新年的第一天，缅甸总统府发布多项特赦令，宣布特赦4500多名囚犯。缅甸广播电视台报道，当中包括缅甸前总统温敏被赦免所有刑期，获释回家。

现年75岁的温敏是缅甸全国民主联盟原领导人昂山素姬的盟友。他被控4项贪污罪等获刑9年半。

特赦令指出，此次特赦旨在庆祝缅历新年、安定民心、体现人道主义关怀，并让温敏能够参与国家建设。赦免令特别规定，如果再犯新罪行，除需接受该罪行的刑罚外，将须继续执行本次获赦免的剩余的刑期。

2021年2月缅甸军政府发动政变并再次夺取政权，时任总统温敏、国务资政昂山素姬被扣押，随后受到多项罪名指控。2022年12月，他所涉的所有案件全部结案，累计被判处12年监禁；2023年8月，温敏获特赦减刑4年。

昂山素姬获缅特赦

被囚缅甸前领导人昂山素姬（图）的律师昨日向外媒表示，昂山素姬已获缅甸政府减刑，刑期减少了六分一，即4年半；前总统温敏则获释。这是新任总统敏昂莱所颁布特赦令的一部分。他5年前发动政变推翻温敏与昂山素姬的民选政府。

路透社报道，高龄80岁的昂山素姬因多项罪名被判27年刑期，其中包括煽动、贪污、选举舞弊及违反国家机密法等。她的盟友表示，这些罪名是出于政治动机，旨在使她无法继续参政。昂山素姬的律师昨日则称，她的刑期已减少了六分一，但目前尚未清楚这位诺贝尔和平奖得主是否能以软禁方式服完剩余刑期。联合国人权事务高级专员图克则呼吁缅甸政府立即无条件释放她。

深受民众支持的昂山素姬曾驳斥针对她的指控「荒谬」。自她冗长的审判结束以来，她未曾公开露面，外界也不知道她的下落。

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