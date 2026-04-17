日本气温40°C以上日子增加 正名为「酷暑日」

日本夏日的气温逐年上升，高温超过40°C的天气比以往更频繁出现。当地气象厅17日宣布，经过网上民调，决定将气温达40°C以上的天气正名为「酷暑日」。



自1872年开始统计以来，日本国内共108次录得40°C以上，其中近4成出现在2023年至2025年的3年内。

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日本对于天气炎热的预报用语中，气温25°C以上称为「夏日」，30°C以上称为「真夏日」，35°C以上称为「猛暑日」。日本气象协会自2022年起，将40°C以上的天气称为「酷暑日」，但此前官方未正式使用。

气象厅今年2月为40°C以上天气提出13种名称，并举办网上投票，结果收集到47.8万票，其中「酷暑日」以20.2万票当选。其他较多人选择的有「超猛暑日」、「极暑日」、「炎暑日」和「激暑日」。

网上问卷也让民众提议命名，有人提议定为「在宅上班日」，也有人提议「三温暖日」、「鬼暑日」、「灼热日」和「沸腾日」等各种形容天气有多热。