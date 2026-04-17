南韩动物园公狼挖洞「越狱」近10天 遭兽医射麻醉枪生擒

南韩中部大田市知名的O-World主题乐园一只人工饲养的公狼Neukgu本月8日挖洞逃脱后，不断在附近地区游走。经过近10天搜寻，参与搜索的兽医周五（17日）凌晨成功以麻醉枪生擒，并安全送回园区，目前已确认其脉搏与体温均正常，健康无虞。消息曝光后，当地民众留言「欢迎回家」。

Neukgu于2024年出生，本月8日上午从大田O-World野生动物园区铁丝网底部的土壤挖出一个洞口，成功「越狱」，之后行踪不明。当局随即动员超过300名警员、消防员及军人展开大规模搜索。

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南韩动物园雄狼逃脱3天下落不明 当局紧急动员逾300人搜捕

初步检查显示，公狼在逃亡期间未出现明显外伤或生理异常。美联社

这只公狼逃冏近10天。路透社

当局出动逾300人搜捕。法新社

公狼一度在马路徘徊。法新社

出动逾300人搜捕

由于狼具有攻击性，且逃脱地点距离住宅区不远，大田市教育厅马上采取紧急预防措施。位于动物园附近的大田山城小学一度紧急关闭，以策安全。校方及后考量学期安排，10日起改为建议家长接送，并恢复正常上课。

直到16日下午5时30分，当局接获通报，指出在大田广域市中区砧山洞根源公园附近发现疑似狼只踪影，随即展开夜间搜索。

健康无异常 没明显外伤

搜索人员当晚一度于晚上9时54分确认疑似Neukgu的狼，但后来证实只是獾，随即重新部署。直到晚上11时45分，才在大田南部循环高速公路安永交流道附近发现Neukgu，并于17日凌晨0时15分起展开约半小时的捕捉行动。

现场由兽医随行，确认位置后使用麻醉枪射击，最终成功生擒Neukgu。当局表示，已安全将Neukgu送回大田O-World，目前健康没有异常，将持续观察其麻醉恢复状况。初步检查显示，Neukgu在逃亡期间未出现明显外伤或生理异常。

大田市政府以插画迎接回归

Neukgu寻获的消息迅速在当地社交平台发酵。大田市民纷纷留言表示，「欢迎平安回家」、「离家才知道辛苦」、「看到消息很感动」。甚至有人建议推出Neukgu周边商品，如纪念T恤、角色公仔与绘本等，显示其意外爆红的人气。

大田市政府也在凌晨透过官方Instagram发文，以插画搭配「Neukgu，欢迎回来」的关键字迎接牠回归，同时也公开捕获后的照片。