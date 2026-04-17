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世界杯2026︱霍尔木戡兹海峡持续被封 英国球迷或无啤酒可饮

即时国际
更新时间：10:22 2026-04-17 HKT
发布时间：10:22 2026-04-17 HKT

世界杯2026即将于六月举行，啤酒作为观赛的传统饮品，其供应稳定性备受关注。受中东地缘政治局势持续紧张的影响，英国正面临潜在的工业用二氧化碳（CO2）短缺危机，恐将进一步冲击啤酒的生产，或导致在赛事期间出现供应紧张的局面。

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英国的啤酒酿造、碳酸饮品生产，以至食品包装及肉类加工等多个行业，均高度依赖进口的二氧化碳。然而，二氧化碳的生产属能源密集型产业，其成本与天然气价格息息相关。自伊朗因应与美国的冲突而关闭霍尔木兹海峡以来，国际天然气价格急剧飙升，已对全球的二氧化碳供应链构成严重威胁。

除地缘政治因素外，英国政府亦指出，欧洲数家主要的二氧化碳生产工厂近期正进行维修，令本已紧张的市场供应更添压力。

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据《泰晤士报》率先披露，英国政府已就此潜在危机进行了内部兵棋推演。该项代号为「Exercise Turnstone」的演习，由多个政府部门的官员参与，旨在模拟霍尔木兹海峡若在六月仍然关闭，将对英国国内的二氧化碳供应造成何种程度的影响。英国除了面对各类肉制品及其他商品的短缺，啤酒厂的正常运作亦将受到显著影响，从而引发啤酒供应不足的风险。

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