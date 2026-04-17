16岁少女等校巴遭持枪绑架 靠口型向加油店员求救逃过一劫

美国密歇根州发生惊险绑架案。一名十六岁少女于周一早上七时在街头等候校巴期间，突遭一名持枪匪徒强行绑架掳走。幸而少女在受困期间保持冷静，趁匪徒带同她前往油站买烟时，以口型向店员无声求救。英勇店员察觉异样后，奋不顾身冲出收银柜与匪徒搏斗，最终成功救出少女并协助警方将悍匪绳之于法。

案发时，匪徒持枪威胁正在等车的少女，并将其强行带上车。约三十分钟后，匪徒带同受惊少女进入一间油站便利店。油站职员阿布哈特姆（Abdulrahman Abohatem）忆述，当时匪徒要求少女代为付钱买烟，他随即感到不寻常，此时少女机警地向他无声做出「Help（救命）」的口型。

阿布哈特姆见状，毫不犹豫地冲出装有防弹玻璃的收银柜位，飞脚踢向匪徒，并迅速将少女拉到自己身后保护。与此同时，目击绑架过程的同学早已报警，警方透过少女的手提电话讯号追踪至油站。当警车赶抵现场时，阿布哈特姆正将匪徒押离店外，并随即向警员指认疑犯。

警方调查发现，涉案匪徒是一名曾有强奸前科的重犯。调查显示，少女与疑犯素不相识，匪徒当时正驾车四处搜寻目标，属随机犯案。阿布哈特姆事后表示，对于能救回一名年仅十六岁的孩子感到欣慰。少女虽然平安回到家人身边，但心灵饱受创伤，目前仍需时间平复心情。