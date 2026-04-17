伊朗局势｜教宗良十四世再批借上帝之名行暴 特朗普回击称有权不认同

【本报讯】教宗方济各日前抵达喀麦隆西北部城镇巴门达进行历史性访问，不仅为当地深陷近十年的暴力冲突带来国际关注，更针对目前白热化的美、以、伊局势发表重磅演说。教宗严厉谴责部分政客操控宗教名义进行军事扩张，而美国总统特朗普随即在白宫外作出反击，强调自己有权与教宗意见相左。

教宗在当地的圣若瑟大教堂主持了一场跨宗教和平会议。与会者包括传统酋长、长老教会领袖、伊斯兰教教长及天主教修女。教宗在会上引用圣经语句，除了颂扬和平缔造者，更发出严厉警告：「利用宗教与上帝之名来谋取军事、经济或政治利益的人，是有祸的，他们将神圣之物拖入了黑暗与污秽之中。」

外界普遍认为，教宗此番言论是针对美国对伊朗的军事行动，而「利用上帝之名」的批评，更疑似影射特朗普周日发布一张AI生成图，将自己描绘成类似耶稣的角色。尽管特朗普辩称图中角色是「医生」，周一仍删除了这张图片。

良十四世又在致辞中说，世界正被少数暴君肆意蹂践，呼吁各国必须果断改变发展路径，停止为了军事或经济利益而剥削土地及其人民。

面对教宗良十四世的间接批评，特朗普昨日在白宫外会见传媒时显得不以为然。他表示，虽然教宗有言论自由，但他同样拥有不同意的权利。针对伊朗局势，特朗普强硬地指出，若允许伊朗拥有核武器，包括教宗所在地意大利在内的全球各国都将陷入危机。他说：「作为美国总统，我绝对不能允许伊朗拥有核武器。」

教宗此次访问的巴门达，正处于喀麦隆英语区与法语区长期冲突的核心地带。自二零一七年英语区分离主义者发起武装行动以来，冲突已夺去逾六千条人命，超过六十万人流离失所。教宗在演说中特别提到，那些掠夺自然资源的人将利润投放在武器上，造成了动荡与死亡的恶性循环。

喀麦隆拥有丰富的石油、天然气、黄金及钻石储量，资源开采虽是其经济支柱，却也成为各方角力的根源。教宗预计在巴门达主持弥撒后，随即返回首都雅温得，结束此次备受瞩目的和平之旅。