伊朗局势｜特朗普：美伊或周末恢复停火会议 称伊方已同意不拥核武｜持续更新

中东局势剧烈升温。以色列与美国2月28日联手攻击伊朗多地，以方称发动是「预防式打击」，并宣布以色列全国进入紧急状态，全境响起警报，而美国总统特朗普亦对伊朗展开名为「史诗怒火」（Epic Fury）的大规模作战行动，伊朗最高领袖哈梅内伊（Ali Khamenei）及多名伊朗高层官员在袭击中身亡。及后伊朗报复并空袭美以在海湾多国的据点。

伊朗局势较早前事态发展，详见本报早前报道。（相关报道：伊朗局势｜特朗普以色列与黎巴嫩达成10日停火协议）

行动代号「史诗怒火」

教宗良十四世再发声 暗批特朗普

06： 09

华盛顿邮报报道，罗马教宗良十四世周四在访问非洲四国期间发表讲话时，言词严厉地批评，一些人「为了自身的军事、经济或政治利益，打着上上帝名义操纵宗教，将神圣之物拖入黑暗与污秽」。外界普遍解读，良十四世是暗批美国总统特朗普。

教宗良十四世近期频发声批评特朗普的外交与移民政策，而特朗普则在周日（12日）作出回应，猛烈抨击良十四世，称他在犯罪议题上「软弱」、在外交政策上表现「糟糕」。

停火协议生效后 以军续炸黎巴嫩南部

05 ： 54

黎巴嫩国家通讯社报道，在停火协议生效后，以色列仍继续轰炸黎巴嫩南部地区。

以色列总理内塔尼亚胡表示，停火后，以色列部队仍驻扎在黎巴嫩南部，呼吁黎巴嫩居民不要向利塔尼河以南移动。

04 ： 18

伊朗外交部发言人表示，伊朗欢迎黎巴嫩与以色列停火10日，指这是伊朗与美国在巴基斯坦调解下达成的停火协议的一部分。发言人强调，以色列需全面撤出黎巴嫩南部地区。

黎巴嫩真主党议员易卜拉欣·穆萨维称，真主党尊重有关停火协议，前提是以色列彻底停止敌对行动，包括停止对真主党成员的定点清除。

02 : 40

美国总统特朗普表示，在白宫接受媒体采访时称，美国与伊朗下一次会谈可能在本周末举行。 他又称，美伊距离达成协议「非常近」，伊朗几乎同意「所有事项 」，包括不拥有核武器。

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