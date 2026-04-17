伊朗局势｜伊朗宣布余下停火期间「完全开放」霍尔木兹 特朗普称禁止以色列再炸黎巴嫩｜持续更新

中东局势剧烈升温。以色列与美国2月28日联手攻击伊朗多地，以方称发动是「预防式打击」，并宣布以色列全国进入紧急状态，全境响起警报，而美国总统特朗普亦对伊朗展开名为「史诗怒火」（Epic Fury）的大规模作战行动，伊朗最高领袖哈梅内伊（Ali Khamenei）及多名伊朗高层官员在袭击中身亡。及后伊朗报复并空袭美以在海湾多国的据点。

伊朗局势较早前事态发展，详见本报早前报道。（相关报道：伊朗局势｜特朗普以色列与黎巴嫩达成10日停火协议）

行动代号「史诗怒火」

特朗普：伊朗同意「永不」再封霍峡 德黑兰未回应

23：57

据路透社报道，特朗普称，伊朗已同意「永远不会」再关闭霍尔木兹海峡。对此消息，德黑兰方面至今暂未证实。

此外，特朗普表示，伊朗正在美国协助下清除霍峡内的所有水雷。特朗普还在社交平台帖文中指，已禁止以色列轰炸黎巴嫩。

特朗普指伊朗同意永不再关闭霍尔木兹海峡

【22:43】

21：15

特朗普在自家社交平台发文回复，对伊朗宣布重新开放霍尔木兹海峡表示「谢谢！」

特朗普写道：「伊朗刚刚宣布，伊朗海峡已全面开放，可以正常通行。谢谢！」

21：00

伊朗外长宣布，在剩余的停火期间，所有商船均可通过霍尔木兹海峡。

14：37

中国常驻联合国代表傅聪周四（16日）在联合国大会关于安理会否决权使用问题会议上发言说，中方7日在安理会否决涉霍尔木兹海峡决议草案，避免了局势升级，为达成临时停火、启动对话谈判创造了有利条件。中方投下的这一票，是对和平负责、对地区人民负责的选择，站在了历史正确的一边，经得起历史的检验。

相关新闻 : 傅聪否决决议草案避免局势升级 为谈判创条件 呼吁各方停火止战

09：31

美国总统特朗普周四（16日）表示，伊朗已同意交出去年美军空袭伊朗关键核设施后被埋在地下的「核尘埃」（nuclear dust），即浓缩铀，又表明不排除亲赴巴基斯坦敲定协议。特朗普没有提供任何关于移交浓缩铀的细节，伊朗也没有公开表示会交出库存。

相关新闻 : 伊朗局势 | 特朗普伊朗同意交出浓缩铀 或亲赴巴基斯坦敲定协议

08：37

美军中央司令部（CENTCOM ）最新公告指出，目前已扩大对伊朗的海上封锁范围，除既有措施外，进一步将违禁货物纳入截查对象，允许全球美军部队拦截任何与德黑兰有关或涉嫌运送可能协助伊朗政府的补给品的船只，从武器到石油、金属及电子产品。凡被怀疑试图前往伊朗的船只，无论航行地点，均可能遭到登船检查、搜索甚至扣押。

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教宗良十四世再发声 暗批特朗普「暴君」

06： 09

华盛顿邮报报道，罗马教宗良十四世周四在访问非洲四国期间发表讲话时，言词严厉地批评，「世界正被少数暴君肆意蹂践」，一些人「为了自身的军事、经济或政治利益，打着上上帝名义操纵宗教，将神圣之物拖入黑暗与污秽」。外界普遍解读，良十四世是暗批美国总统特朗普。

教宗良十四世近期频发声批评特朗普的外交与移民政策，而特朗普则在周日（12日）作出回应，猛烈抨击良十四世，称他在犯罪议题上「软弱」、在外交政策上表现「糟糕」。

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停火协议生效后 以军续炸黎巴嫩南部

05 ： 54

黎巴嫩国家通讯社报道，在停火协议生效后，以色列仍继续轰炸黎巴嫩南部地区。

以色列总理内塔尼亚胡表示，停火后，以色列部队仍驻扎在黎巴嫩南部，呼吁黎巴嫩居民不要向利塔尼河以南移动。

04 ： 18

伊朗外交部发言人表示，伊朗欢迎黎巴嫩与以色列停火10日，指这是伊朗与美国在巴基斯坦调解下达成的停火协议的一部分。发言人强调，以色列需全面撤出黎巴嫩南部地区。

黎巴嫩真主党议员易卜拉欣·穆萨维称，真主党尊重有关停火协议，前提是以色列彻底停止敌对行动，包括停止对真主党成员的定点清除。

特朗普：美伊距离达成协议「非常近」

02 : 40

美国总统特朗普表示，在白宫接受媒体采访时称，美国与伊朗下一次会谈可能在本周末举行。 他又称，美伊距离达成协议「非常近」，伊朗几乎同意「所有事项 」，包括不拥有核武器。

相关新闻：伊朗局势｜美伊或周末恢复谈判 特朗普：有望获取「免费石油」与不拥核承诺

4月16日最新消息：

23：59

美国总统特朗普16日说，黎巴嫩与以色列将于美国东部时间当天下午5时 ，正式启动为期10天的停火。

外媒引述消息报道，以黎停火以军设定条件，包括以色列要求建立一个远达利塔尼河的缓冲区，禁止黎巴嫩真主党在该区域活动；同时要求在利塔尼河以北地区，拥有军事行动的绝对自由，以防遭袭击。

以色列更要求，在美方监督下，须逐步解除黎巴嫩真主党的武装。

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