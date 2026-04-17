伊朗局势｜以色列黎巴嫩同意停火10日 特朗普：将邀两国领导人访白宫

美国总统特朗普于当地时间周四（16日）对外宣布，黎巴嫩与以色列已达成协议，于美国东部时间当天下午五时（黎巴嫩时间午夜）起，正式启动为期十天的停火。这项协议被视为特朗普重返白宫后，在调停地区冲突上的外交突破。然而，就在协议宣布后不久，黎巴嫩南部仍传出猛烈爆炸声，显示和平之路依然暗涌重重。

特朗普透过社交平台表示，他分别与黎巴嫩总统及以色列总理内塔尼亚胡进行「非常愉快」的会谈，双方同意停火以实现和平。特朗普又称，两国代表日前在华盛顿与美国国务卿鲁比奥会晤，这是双方三十四年来首次直接对话；他亦计划邀请以色列总理内塔尼亚胡及黎巴嫩总统奥恩访问白宫。

美国总统特朗普于当地时间周四（16日）对外宣布，黎巴嫩与以色列已达成协议，于美国东部时间当天下午五时（黎巴嫩时间午夜）起，正式启动为期十天的停火。路透社

尽管停火协议已公布，但前线战火并未立即平息。路透社

在协议宣布后不久，黎巴嫩南部仍传出猛烈爆炸声。路透社资料图片

特朗普在帖文中写道：「能够解决全球9场战争是我莫大的荣幸，而这将是我解决的第10场，所以，让我们一鼓作气，完成这项任务。」

国际社会对停火协议表示欢迎，黎巴嫩总理萨拉姆表示，感谢为促成停火而斡旋的各国，包括美国、法国、沙特、埃及、卡塔尔和约旦。

欧盟委员会主席冯德莱恩亦对协议表示欣慰，并呼吁各方尊重黎巴嫩的主权与领土完整。

美媒Axios引述一名以色列高级官员报道指，是次协议能顺利达成，特朗普的强力介入起到了关键的推动作用。

尽管停火协议已公布，但前线战火并未立即平息。据报在停火正式生效前夕，以色列国防军正对黎巴嫩南部多个地区发动大规模空袭，当地战机轰鸣声与导弹爆炸声不断。更令人关注的是，路透社引述以色列安全官员消息称，以军在任何停火期间，均没有计划从黎巴嫩南部撤回部队。