Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜以色列黎巴嫩同意停火10日 特朗普：将邀两国元首访白宫

即时国际
更新时间：01:20 2026-04-17 HKT
发布时间：01:20 2026-04-17 HKT

美国总统特朗普于当地时间周四（16日）对外宣布，黎巴嫩与以色列已达成协议，于美国东部时间当天下午五时（黎巴嫩时间午夜）起，正式启动为期十天的停火。这项协议被视为特朗普重返白宫后，在调停地区冲突上的外交突破。然而，就在协议宣布后不久，黎巴嫩南部仍传出猛烈爆炸声，显示和平之路依然暗涌重重。

特朗普透过社交平台表示，他分别与黎巴嫩总统及以色列总理内塔尼亚胡进行「非常愉快」的会谈，双方同意停火以实现和平。特朗普又称，两国代表日前在华盛顿与美国国务卿鲁比奥会晤，这是双方三十四年来首次直接对话；他亦计划邀请以色列总理内塔尼亚胡及黎巴嫩总统访问白宫。

美国总统特朗普于当地时间周四（16日）对外宣布，黎巴嫩与以色列已达成协议，于美国东部时间当天下午五时（黎巴嫩时间午夜）起，正式启动为期十天的停火。路透社
美国总统特朗普于当地时间周四（16日）对外宣布，黎巴嫩与以色列已达成协议，于美国东部时间当天下午五时（黎巴嫩时间午夜）起，正式启动为期十天的停火。路透社
尽管停火协议已公布，但前线战火并未立即平息。路透社
尽管停火协议已公布，但前线战火并未立即平息。路透社
在协议宣布后不久，黎巴嫩南部仍传出猛烈爆炸声。路透社资料图片
在协议宣布后不久，黎巴嫩南部仍传出猛烈爆炸声。路透社资料图片

特朗普在帖文中写道：「能够解决全球9场战争是我莫大的荣幸，而这将是我解决的第10场，所以，让我们一鼓作气，完成这项任务。」

国际社会对停火协议表示欢迎，黎巴嫩总理萨拉姆表示，感谢为促成停火而斡旋的各国，包括美国、法国、沙特、埃及、卡塔尔和约旦。

欧盟委员会主席冯德莱恩亦对协议表示欣慰，并呼吁各方尊重黎巴嫩的主权与领土完整。

美媒Axios引述一名以色列高级官员报道指，是次协议能顺利达成，特朗普的强力介入起到了关键的推动作用。

尽管停火协议已公布，但前线战火并未立即平息。据报在停火正式生效前夕，以色列国防军正对黎巴嫩南部多个地区发动大规模空袭，当地战机轰鸣声与导弹爆炸声不断。更令人关注的是，路透社引述以色列安全官员消息称，以军在任何停火期间，均没有计划从黎巴嫩南部撤回部队。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者装修津贴2026｜「自住物业维修津贴」最高获$80,000资助！入息+资产限额今年再上调 一文看清申请资格/津贴范围
长者装修津贴2026｜「自住物业维修津贴」最高获$80,000资助！入息+资产限额今年再上调 (附申请资格/津贴范围)
生活百科
13小时前
港人拟经租置计划买90岁嫲嫲1人公屋「留俾家人」 网民2原因劝三思：用喺第二度好过
港人拟经租置计划买90岁嫲嫲1人公屋「留俾家人」 网民2原因劝三思：用喺第二度好过
生活百科
8小时前
无法付款？港男双Sim咭内地Call车 惹出「世纪难题」 网民一语道破：答案超简单！｜Juicy叮
无法付款？港男双Sim咭内地Call车 惹出「世纪难题」 网民一语道破：答案超简单！｜Juicy叮
时事热话
8小时前
理大「年度十大科研与创新故事」 以创新应对全球挑战 助力绿色低碳转型与可持续发展
创科资讯
17小时前
54岁黎姿激罕晒性感比坚尼照 丰满上围火辣曲线尽现 三孩之母身材零走样
54岁黎姿激罕晒性感比坚尼照 丰满上围火辣曲线尽现 三孩之母身材零走样
影视圈
3小时前
成都温泉酒店全裸泡池惊现粪便，有消费者指控店方仅捞起未换水。
成都温泉酒店全裸泡池现粪便 消费者控店方仅捞起未换水
即时中国
14小时前
公屋「音畜」邻居滋扰10年终搬走！事主穷尽方法终靠「这样」令恶邻消失：冇谂过！｜Juicy叮
公屋「音畜」邻居滋扰10年终搬走！事主穷尽方法终靠「这样」令恶邻消失：冇谂过！｜Juicy叮
时事热话
11小时前
视帝陈展鹏复式豪宅内部全公开 超高楼底配落地大窗空间感十足 改造旧鱼池变植物区
视帝陈展鹏复式豪宅内部全公开 超高楼底配落地大窗空间感十足 改造旧鱼池变植物区
影视圈
6小时前
商场婆婆扶手梯跌倒无人理 殡仪仔冲前救人怒轰港人冷漠 网民叹：太多碰瓷唔敢救｜Juicy叮
商场婆婆扶手梯跌倒无人理 殡仪仔冲前救人怒轰港人冷漠 网民叹：太多碰瓷唔敢救｜Juicy叮
时事热话
14小时前
返工印银纸！印钞公司请生产助理 中学毕业即可申请 网民热议1条件超恶顶...
返工印银纸！印钞公司请生产助理 中学毕业即可申请 网民热议1条件超恶顶...
生活百科
12小时前