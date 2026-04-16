恐怖情人︱巴西牙医禁锢女友4个月 身上10处强纹名字「宣示主权」

不少人会对伴侣展现完全占有欲，甚至作出伤害性的行为。巴西圣卡塔琳娜州（Santa Catarina）近日揭发一宗骇人听闻的禁锢及伤害案件。



一名40岁的牙科医生，因怀疑其女友移情别恋，竟将对方非法禁锢长达四个月，期间不仅对其施以暴力，更为「宣示主权」，强行在女方身体多达十个部位（包括颈部）纹上自己的名字。

没收电话断外界通讯

巴西传媒《Portal Tucumã》报道，该名在当地执业的牙医，为完全控制其39岁的女友，没收了她所有可用于对外联系的设备，并将她囚禁于家中。受害人于本月初成功寻获机会，逃离禁锢并向警方求助。

警方接报后迅速采取行动，于日前将该名牙医逮捕。据警方透露，受害女性身上有多处因暴力对待而造成的伤痕，其身体更被强迫纹上施暴者的名字。

经初步调查，该名牙医过往已有对其他女性施以暴力的纪录。他在被捕后，拒绝回应警方的任何讯问，目前已被法院裁定羁押候审。