死神来了︱度假村员工擸铁棍赶马骝 触碰高压电线变火球丧命

印度中央邦（Madhya Pradesh）近日发生一宗致命工业意外。一名度假村员工在尝试驱赶闯入的猴子时，因手持的长铁杆误触上方的高压电线，导致其当场触电，身体瞬间被巨大火球吞噬，最终伤重不治。

事发于4月14日，地点为中央邦恰塔普尔（Chhatarpur）的一处度假村。根据现场闭路电视录像显示，时年32岁的员工普拉迪普（Pradeep Raikwar）为驱赶一只猴子，手持一支长铁杆在地面挥舞。

员工未有留意度假村建筑上方横亘著高压电缆。当其高举的铁杆触碰到电线的瞬间，强大电流随即通过铁杆及人体，引发猛烈爆炸，普拉迪普整个人被炽热火球包围。巨大的声响惊动了度假村内其他工作人员，但当他们赶到时，普拉迪普已严重烧伤，回天乏术。

据悉，普拉迪普在该度假村工作仅五天便不幸遇难。度假村负责人表示，过去曾多次向负责该段电缆的铁路部门提出申请，要求将高压电线从度假村上方移走，但均遭到拒绝。

目前，当地警方已就此事件介入调查，将重点厘清事故责任，包括高压电线的设置是否距离度假村过近，以及度假村本身是否存在管理上的疏失。