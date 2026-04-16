特朗普「被耶稣爆头」打入地狱 伊朗AI影片回击：报应到了

美国总统特朗普近期言行引发的风波愈演愈烈，在与梵蒂冈教廷就伊朗问题隔空交火，并发布自比为耶稣的AI图片后，伊朗即迅速「抽水」。伊朗驻塔吉克大使馆近日在社交媒体发布一段AI生成影片，片中耶稣竟现身将特朗普打落地狱，火药味极浓。

特朗普批教宗软弱 自比耶稣惹众怒

据《每日邮报》报道，该段充满挑衅意味的影片，开头便以一把沉重的声音警告「你的清算时刻到了」。画面随即显示，耶稣从背后突袭，一拳重击特朗普头部，令其当场「爆头」喷血，并在一片哀嚎声中坠入烈火深渊。此举明显是针对特朗普近期连串争议行径的报复。

相关新闻：特朗普批教宗支持伊朗拥核狂言「当选全靠我」 良十四世：不想与他辩论

相关新闻：伊朗局势｜特朗普扬言「摧毁文明」 教宗痛批：完全无法接受 白宫称仅为谈判策略

这场闹剧的导火线，始于教宗良十四世（Pope Leo）公开谴责特朗普扬言「摧毁文明」。对此，特朗普随即在自家社交平台Truth Social发文，猛烈抨击教宗「打击犯罪软弱无能，外交政策糟糕透顶」，更狂言若非自己坐镇白宫，良十四世根本无可能登上梵蒂冈大位。

其后，特朗普更发布一张AI生成图片，将自己描绘成身穿长袍、为信众治病的耶稣，背景甚至有美国国旗飘扬。此举随即引爆天主教徒及各界强烈反弹。眼见风波扩大，特朗普迅速删文，并辩称自己原以为图中人是「红十字会医生」，删图是为免外界误解。

面对特朗普的连番炮轰，教宗良十四世亦不甘示弱，公开强硬回应称对特朗普政府「毫不畏惧」，将继续大声反对战争，致力于促进和平，推动各国之间的对话与多边关系，以寻求解决问题的公正方案。」

