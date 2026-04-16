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FBI局长宣布海外拘捕涉杀妻预备役军人 疑犯2月起藏匿香港

即时国际
更新时间：11:34 2026-04-16 HKT
发布时间：11:34 2026-04-16 HKT

美国38岁海军预备役军人David Varela，涉嫌于2月在维珍尼亚州诺福克（Norfolk）杀害妻子后，将其遗体藏于冰柜后，潜逃到香港。美国联邦调查局（FBI）局长帕特尔（Kash Patel）今早宣布，已成功在海外将Varela逮捕，并将疑犯送返美国。

帕特尔于香港时间今晨6时许在X发文，指已成功在海外逮捕Varela。又向美国海关等多个部门及伙伴致谢，迅速逮捕潜逃海外两个多月的Varela。帕特尔并未透露疑犯在何处被捕，又没具体说明哪些伙伴提供协助。

FBI局长帕特尔宣布，已成功在海外将Varela逮捕。
FBI局长帕特尔宣布，已成功在海外将Varela逮捕。


相关新闻：美预备役军人涉杀妻藏尸冰柜  疑潜逃香港

Varela涉嫌杀妻后出逃，遭美国全球通缉。据美方法庭文件，美国执法人员据疑犯通讯纪录分析，指Varela离开美国后到了香港。而美国早前也有传媒报道，指3月下旬，Varela曾在香港山顶现身游览，并向他人表示正在香港找工作。

香港和美国自2020年暂停移交逃犯协定，至今仍未恢复。

 

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