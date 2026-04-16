京都男童弃尸案｜继父承认犯案 多次转移遗体 街坊揭双亲寻子诡异行径：谂起都惊

日本京都市日前发生的11岁男童失踪案。警方周四（16日）以涉嫌遗弃尸体罪逮捕37岁继父安达优季，他于侦讯中坦承弃尸。今天下午他将被移送至京都地方检察厅。据警方调查，优季似乎曾多次转移男童的遗体，且男童直到失踪当天上午都还活著。案件告破后，有当地街坊忆述，案发后男童父母的举动处处透著诡异，完全不像心急如焚地寻找失踪的儿子，直言「谂起都觉得惊」。

失踪当日继父谎称送上学

案情指，11岁男童安达结希于上月23日，即学校毕业典礼当日离奇失踪。其继父安达优季最初向警方声称，当日早上已开车送他到学校，岂料男童自此人间蒸发。警方接报后高度重视，曾出动多达1500人进行大规模搜索，期间先后寻获男童的书包及运动鞋。直至本月13日，警方再于山区发现一具遗体，经DNA检测后，证实为失踪多日的安达结希。

结希的37岁继父优季在15日警方搜索住家期间，坦承了遗弃尸体的罪行，随后遭到逮捕。

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警方随即将继父安达优季列为头号疑犯并进行问话，在其严词盘问下，继父的心理防线终被瓦解，改口承认「系我做嘅冇错」，坦承自己杀害继子并将尸体遗弃在山区。

警方在上午的记者会中宣布已在南丹警署设立了专案小组展开调查，并指出，优季曾在3月23日至4月13日间多次搬运、转移结希的遗体，并最终将其遗弃在山林内。

警方指出，确认结希直到失踪的23日当天早上都还活著，死亡时间推估为3月下旬，未来将会进一步厘清结希的死亡时间以及死因。

街坊忆述：父母寻子异常平静

随著凶手落网，有当地居民向传媒透露，男童失踪后，其父母的表现令人感到「强烈违和感」。有车房女店员忆述，男童的父母曾到店内派发寻人传单，当时继父的一个举动让她感到十分奇怪。

「一般人会将手机攞到对方前面，咁样先睇得清楚，但佢（继父）竟然将手机画面举高到自己膊头上面。」女店员指，当时男童父母二人沉默不语，她只好主动开口询问，是不是新闻报道的男童，母亲说没错，又说失踪男童与车房老板的孙子是同学。整个过程中，继父几乎一句话也没说。

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最令女店员感到不安的，是二人异常平静的态度。「个仔失踪咗几日，佢（母亲）睇落一啲都唔憔悴，亦感觉唔到慌张着急，好似系人哋嘅事咁，佢哋系咪真系揾紧个仔？」

该女店员称，二人在店内逗留约5分钟后离开，她好心向二人说「请保重身体」，但对方却头也不回地走了。她回想起继父当时的模样：「戴住黑框眼镜，镜片好污糟，仲着住一身黑衫，畀人一种好阴沉嘅感觉，而家谂起都觉得惊。」

