伊朗局势｜世银拟动用千亿美元助战争受创国

世界银行总裁彭安杰周二称，世银可能在未来15个月内动用800亿至1000亿美元资金，援助遭受中东战争严重打击的国家，这一数字超过其于新冠疫情期间提供的700亿美元。

彭安杰（Ajay Banga）指出，这笔资金将包括未来几个月内透过「危机应对窗口」提供的200亿至250亿美元，该机制允许各国从先前批准的计划中提早提取至多10%的资金；另外约300亿至400亿美元则可能在约6个月内透过调整现有计划的用途来筹得。

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彭安杰是在国际货币基金（IMF）与世界银行春季会议的场边发表上述评论。这反映出各界日益体认到，这场战争已对全球增长与通胀产生巨大冲击，而发展中国家可能受创最深。

由于战争引发能源价格飙升，IMF当日发布的新一期《世界经济展望报告》，将2026年全球经济增长预期下调至3.1%，较今年1月预测值下调0.2个百分点。IMF预计，2027年全球经济将增长3.2%，与1月预测值持平。

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报告说，中东战事干扰了全球经济原本平稳的增长轨迹。中东战事持续时间长短将对世界经济造成不同影响。假设冲突持续时间和范围有限，今年全球经济增速预计放缓至3.1%。如果战争及高油价持续更长时间，今年世界经济增速将降至2.5%。