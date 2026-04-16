伊朗局势｜白宫：对达成协议前景乐观 否认要求延长停火

美国白宫表示，对与伊朗达成协议的前景保持乐观，同时否认有报道指美方曾要求延长停火期限，并指相关谈判安排仍在推进。

面对面会谈仍在讨论

美国白宫新闻秘书莱维特在记者会上表示，有关美方正式请求延长美伊停火期限的报道不实，目前双方可能再次举行面对面会谈的相关讨论仍在进行中，并指下一轮与伊朗的谈判「很可能」在伊斯兰堡举行。她并称，美方对达成协议前景持乐观态度。

莱维特在白宫例行简报中表示，华府对谈判「感觉良好」，并指「对伊朗而言，满足美方要求符合其最大利益」。她同时否认美方寻求延长停火的说法，但强调双方仍持续接触。

白宫：对达成协议前景乐观 否认要求延长停火。路透社

下轮谈判或在伊斯兰堡举行

她表示，巴基斯坦军方代表早前已前往伊朗，为可能在伊斯兰堡举行的新一轮会谈作准备，并形容巴基斯坦在整个斡旋过程中发挥关键作用，是目前唯一调解方。据报首轮会谈在伊斯兰堡举行，历时21小时后未达成协议。

美方并重申对伊朗的核心要求，包括停止浓缩铀、拆除核设施、移除高浓缩铀、参与区域和平框架、切断对武装组织资金支持，以及重新开放霍尔木兹海峡。

美国总统特朗普早前宣布对霍尔木兹海峡实施封锁。莱维特其后澄清，措施针对进出伊朗港口的船只，但不影响非伊朗港口航运，强调美方支持航行自由，但限制任何有利伊朗经济的船运活动。

美国中央司令部则表示，封锁措施已全面实施，并称未有船只成功进出伊朗港口。