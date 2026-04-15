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日11岁男童偏僻山林离奇毙命 乡民：绝不可能迷路

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更新时间：16:55 2026-04-15 HKT
发布时间：16:55 2026-04-15 HKT

日本京都南丹市11岁男童安达结希，自3月23日在其就读的园部小学附近失踪。警方周一（13日）在学校以南约2公里一处树林发现一具遗体，昨日（14日）证实就是安达结希。由于男童死亡原因细节疑点重重，警方今日早上到其住所搜证。

相关新闻：京都11岁男童「人间蒸发」证实死亡 无明显伤势疑点重重

日本传媒报道，母亲在21岁就生下安达结希，后来离婚独自抚养。去年年底32岁的母亲与24岁男子再婚，男子成为安达结希的继父，只比他大了13岁。安达结希有了继父数月，就离奇失踪后死亡。

关西电视台报道，京都府警方表示，男童的死因目前判定为「不明」，也就是现阶段无法确定具体死因。至于死亡时间，警方表示大致落在3月下旬，也就是21日至31日之间。

只有当地人才进山

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日本杂志《女性自身》报道，发现遗体的地点周围有水田与山林，距离学校约1.7公里，如果要上学必须搭乘学校巴士，不过周边住户稀少，几乎没有小孩居住。

遗体被发现的地方非常偏僻。一名在当地居住多年的60多岁男子表示，「我小时候会在池边玩，但现在连当地人也几乎不会进去，只有附近务农的人会来。这个时期正好农忙，每天都有人到田里，如果有可疑人物应该很快就会传开。如果有陌生人走那条路，除非对地形很熟、而且是在晚上，不然很容易被发现。」
至于男童有没有可能自己迷路，他表示，「我认为绝对不可能。通往池塘的那条路，只有当地人或熟悉地形的人才会进去。」

另有一名80岁居民表示，「发现遗体的地方，我平常也会带狗去散步，但几乎没有人会去。如果有孩子在附近或倒在那里，狗应该会叫，但都没有，没被发现真的很不可思议。我实在不认为遗体已经在那里很久。我觉得是熟悉地形的人把遗体运来丢弃的。」

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