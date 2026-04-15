巴黎慈善抽奖工程师一卷圆梦 100欧元抱回毕卡索真迹

法国巴黎一场为脑退化症（又称阿兹海默症）研究筹款的慈善抽奖活动，诞生了一名超级幸运儿。一名58岁的巴黎工程师，仅花费100欧元（约860港元）购买一张彩券，便意外抽中西班牙艺术大师毕加索（Pablo Picasso）一幅价值逾100万欧元（约860万港元）的真迹画作。

中奖者不敢置信疑为恶作剧

据法新社报道，是次抽奖由佳士得（Christie's）拍卖行于巴黎进行并作全球直播。当抽出的幸运儿霍达拉（Ari Hodara）接获主办方的中奖电话时，他仍难以置信，甚至反问对方：「我如何得知这不是一场恶作剧？」

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4月14日，在法国巴黎佳士得拍卖行举行的慈善抽奖活动中，电视制片人科钦透过视讯通话与赢得毕卡索画作的幸运儿交谈。 路透社

是次抽奖的奖品为毕加索于1941年创作的水粉画《女人头像》（Tete de femme），描绘其谬思女神之一的玛尔（Dora Maar）。尽管官方估值为100万欧元，但艺术品经销商及专家均认为，考虑到其重要性，该画作的实际市场价值可能更高。

逾12万张彩券售罄善款全数拨捐

该活动由法国记者柯钦（Peri Cochin）主导，并获得毕加索家族及基金会支持，旨在为脑退化症研究募集经费。据英国广播公司（BBC）报道，活动最终售出超过12万张彩券，成功筹得约1100万欧元（约9460万港元）善款。

主办活动的基金会负责人表示，相关研究经费长期严重不足，希望透过是次毕加索画作的倡议，唤起公众对此重大公共卫生议题的关注。他期望有一天，脑退化症将只会是一段不好的回忆。

这已是第三次以毕加索作品作为奖品的慈善抽奖，前两届的得主分别是一名美国人及一名意大利人。

