美国史上最大「关税回水」20日启动 财长放风7月「卷土重来」

美国贸易政策上演戏剧性一幕。一方面，美国政府即将启动史上最大规模的关税退款计划，向进口商「回水」高达1660亿美元（约1.3万亿港元）的「非法」关税；但另一边厢，美国财长却惊人预告，总统特朗普（Donald Trump）最早可能在7月，利用其他法律工具，让关税壁垒「卷土重来」。

「退税」涉款最高1700亿美元

综合外媒报道，美国海关与边境保护局（CBP）本周二（14日）确认，将于美东时间下周一（20日）正式启动名为「CAPE」的全新关税退款系统。此举旨在执行今年2月美国最高法院的一项历史性裁决。

特朗普去年4月宣布对全球逾百国征收对等关税。路透社

当时，最高法院裁定，特朗普早前依据《国际紧急经济权力法》（IEEPA）在全球范围内加征关税的行为属于「越权」。随后，国际贸易法院下令，要求美国政府向约33万名受影响的进口商，退还已缴纳的关税款项，连本带利总额最高可达1700亿美元。

据悉，新系统将整合所有退款，一次性以电子支付方式发还给进口商，而非逐笔处理。截至4月9日，已有超过5.6万家进口商完成登记，涉及退款金额达1270亿美元。这势将成为美国政府有史以来规模最庞大的一次退款行动。

美国政府目前已停止征收违法关税。法新社

贝森特料美经济轻松超3%

正当进口商翘首以盼巨额退款之际，美国财长贝森特（Scott Bessent）却在本周二于《华尔街日报》的活动上直言，虽然在最高法院遭遇挫折，但政府将转而引用《贸易法》的「301条款」，研究重启关税。

贝森特表示：「关税可能在7月初恢复到先前的水平。」他指出，由于「301条款」的权限已在法院得到过检验，企业领导者可以据此开始规划其资本开支及供应链安排。

市场分析普遍认为，财长此番言论意在降低政策不确定性，但若关税真的「复活」，将对全球贸易环境，特别是制造业和依赖进口的行业，再次构成沉重打击。

此外，贝森特对美国经济前景表示乐观，认为今年经济增长可轻松超过3%。他同时认为，联储局在通胀问题上判断有误，核心通胀正在下降，利率应有下调空间。然而，数据显示，包含汽油价格在内的整体通胀仍在攀升，令联储局的决策更添复杂性。

