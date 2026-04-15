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特朗普被法官驳回 对《华尔街日报》诉讼

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更新时间：08:33 2026-04-15 HKT
发布时间：08:32 2026-04-15 HKT

美国联邦法官周一驳回美国总统特朗普对《华尔街日报》提起的诽谤诉讼。特朗普在2025年7月提出的该诉讼中，指控该报刊登一篇文章，描述一张有特朗普签名、致已故富豪淫媒爱泼斯坦的生日卡片，损害了他的名誉（该卡片含不雅插画）。特朗普指这张贺卡乃伪造。

相关新闻：特朗普拟提告鲍威尔 指联储局总部翻修工程超支「提供虚假陈述」

佛罗里达南区联邦地区法院法官盖尔斯作出裁决，认为特朗普的指控远未达到公众人物在诽谤诉讼中必须满足的「实际恶意」标准。

「实际恶意」原则意味着，公众人物不仅必须证明关于他们的公开陈述是不实的，还必须证明发表相关陈述的媒体机构或个人知道或应该知道这些陈述不实。图为统特朗普周一在白宫收取麦当劳外卖，并给外卖员100美元贴士，此举是为了宣传其「小费免税」政策。

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