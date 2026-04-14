韩男怪同事排挤「毁机师职业生涯」 策划连环杀戮6同事

南韩釜山上月发生机长惨死的命案，经调查竟揭发一宗已预谋大半年的连续杀人案。疑凶深信一群同事集体排挤毁掉自己的职业生涯，缜密策划了一场针对6名同事的「连环杀戮计划」。

警方早前公布其照片、年龄及姓名，釜山地检署刑事5部周二正式起诉其涉嫌杀人、杀人未遂及预备杀人等多项重罪。

深信同事排挤自称健康受损

韩联社报道，整宗悲剧源于金东焕扭曲的仇恨心理。他自己是空军情报官出身，而受害者们是空军官校派系的飞行员。他长期认为自己因为非体系出身而遭到组织性抹黑与不公平对待，宣称同事们的言语羞辱，导致他健康受损并被迫离职，最终要结束飞行生涯。

然而，根据警方调查，包括对证人的询问，并未发现任何证据显示受害者曾骚扰金东焕。

金东焕以因病失去机师执照，向机师互助会申请抚恤金，至去年7月官司部分败诉，他仅领到3成金额。检察官认为这是他展开冷血复仇行动的导火线。

花7个月跟踪劢场策划杀人大计

去年8月起，金东焕展现了令人毛骨悚然的计划性。他不仅购买了大量凶器，更在受害者的座驾安装GPS定位器，长时间跟踪与场勘以掌握6名目标的行动规律。

为了确保计划万无一失，他甚至在去年10月中环绕韩国各地，对预定的犯案场所进行总盘点。在犯案过程中，他全程使用现金与不记名交通卡以规避电子纪录，并多次伪装成快递员潜入公寓。

直捣机长住处残忍刺杀

今年3月17日，他在釜山一处公寓残忍刺杀了机长A先生。此前一天他已在京畿道尝试勒毙机长B先生未遂。成功杀了A先生后，他又马不停蹄地赶往庆南昌元，试图寻找第3名目标C先生。

尽管他犯案后多次更换衣物，并转乘大众运输工具试图脱逃，最终仍于14小时后在蔚山落网。检方表示，目前已掌握充足证据，将在未来的法庭审理中全力追求与其罪行相称的重刑，还给受害者及家属公道。