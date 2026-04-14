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英汉赴土耳其「全口植牙」拔光才知要等半年 回家忧郁绝望轻生

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更新时间：21:44 2026-04-14 HKT
发布时间：21:44 2026-04-14 HKT

英国一名48岁男子远赴土耳其接受廉价的「全口植牙手术」，却在拔掉全部牙后，才被告知无法提供临时假牙，必须等待6个月才能装上植体。「满口无牙」的困境让他陷入严重忧郁，最终走上绝路。

英国《卫报》报道，事主布科夫斯基（Pawel Bukowski）患牙周病，2025年1月赴土耳其接受手术，原本是为了重拾笑容，没料到竟换来一场噩梦。

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他返回英国后精神状态一直很差，因为没有牙齿而无法正常进食，开始严重酗酒，由于担心必须支付远超预期的费用，心理健康进一步恶化。

2025年4月24日，帕维尔被紧急送医，经医疗人员评估「有强烈自杀意念」，却被判定无需强制入住精神科病房。仅仅4天后，他便被发现陈尸家中。

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遗孀达利亚（Daria Bukowska）不满丈夫病情的严重性「处处被忽视」，「在每一个关键时刻都被辜负」。她在提交给验尸法庭的声明中说：「他没有得到维持生命所需的药物。工作人员没有出现，没有给我们回电话，最后还迟到了。」她13日出庭时形容丈夫一向注重外表与健康，得知诊所的决定后「情绪上遭受毁灭性打击」，自信心与对未来的希望都被摧毁，即使妻女努力支持，其心理健康仍急剧恶化。

诺福克地区验尸官汤普森（Johanna Thompson）裁定死因为自杀，并指出后续调查确实发现多处照护疏失。全案仍在审理中。

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