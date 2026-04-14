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京都11岁男童「人间蒸发」证实死亡 无明显伤势死因不详

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更新时间：19:32 2026-04-14 HKT
发布时间：19:32 2026-04-14 HKT

日本京都南丹市11岁男童安达结希，3月23日在其就读的园部小学附近失踪，警方周一在学校以南约2公里一处树林发现一具遗体，今证实就是安达结希。经检验，男童死因不详，死亡时间为上月下旬，即失踪后不久已死亡。

警方表示，尸体尸体面朝上躺着，没有明显的刀伤或割伤等外伤，衣服也没有明显破损，在树林中被发现时，没有被落叶或干草覆盖等掩埋痕迹。然而，尸体脚上没有鞋，仅穿上袜子，如此状态出现在树林并不寻常。因此警方正在将此案作为可能的犯罪案件进行调查。

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