涉趁按摩时以下体磨擦女儿臂部 地盘工非礼等2罪成 还押5月中候判

现年48岁地盘工涉于2024年借口替未满16岁的女儿按摩，期间以下体在女儿的臀部下方打圈磨擦至勃起；以及疫情时趁与女儿在竹篙湾隔离设施独处，著她同床并趁她睡著时以手指撩其下体。地盘工早前否认猥亵侵犯等2罪受审，今于九龙城裁判法院被裁定两罪罪成。裁判官吴卓桦押后判刑至5月15日，待索事主的创伤报告，期间被告须还押。

官：事主证供简单清晰 为诚实可靠证人

被告Z.P.，报称地盘工人，被控猥亵侵犯等2罪。吴官裁决时指，事主X的证供简单清晰，在不确定的事情上不作胡乱猜测，例如X坦言无法看到被告的手指，当时仅凭感觉。辩方质疑X在按摩事件后，返回房间不可能见到被告走入厕所，惟吴官认为X称见被告往厕所方向走的说法合理。

吴官续提到辩方指X与被告关系一般，却与被告的证供不符。被告表示与X关系很好，而X否认因为母亲Y对其手机限制较轻而与Y更亲近。吴官指，辩方提交的对话截图只显示X与被告就使用手机的讨论，其他对话可见二人关系不错。

辩方另质疑X未有在首次录影会面中提及与被告隔离期间的事，X回应因两件事涉及的动作不同。吴官认为以X的年纪和经验，其说法合理，两次事件的背景及环境均不相同。吴官另指X以下体和臂部等字眼尽量形容事发经过，不认为X对被碰到的位置描述模糊。因此吴官接纳X为诚实可靠的证人。

被告蓄意趁按摩向未满16岁女儿行猥亵之事

吴官直言被告证供不尽不实、自相矛盾。吴官指被告起初形容与X关系不错，后改称一般，可见他试图淡化与X的关系，造出与X因为使用手机的问题而关系不好的印象，然而无证据显示两人因使用手机而争执。

吴官又指，被告在录影会面中未有提出疑问，便能详述按摩事件当日的经过，他没有提出是哪一日发生或者这是经常发生的事。直至警员提问，被告才解释常常会与女儿按摩，记不起发生日子。吴官另指出，被告曾称在被X按摩后会感疲倦立即入睡，因此不会在下格床上按摩，但为何他会在案发时间被X按摩后，再提出替X按摩？因此吴官拒纳被告的证供。

吴官裁定被告蓄意趁为X按摩时，以下体在X的臀部下方打圈磨擦至勃起；以及被告乘与X隔离期间独处，著令X与他同床，并在以为X入睡时用手指撩她的下体两至三下。被告行为具猥亵意图，而X作为未满16岁的儿童不可能同意该行为，因此吴官裁定被告两罪均成立。

案件编号：KCCC1543/2025

法庭记者：雷璟怡