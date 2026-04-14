邮轮命案｜佛州16岁少年奸杀继姐 以成人身份受审获准保释惹热议

美国佛罗里达州一名16岁少年，因涉嫌在嘉年华游轮（Carnival Cruise）上性侵并杀害其 18 岁的继姐，周一被美国司法部以谋杀及严重性虐待罪名起诉。这宗发生在去年11月的骇人命案，因法庭文件近日解封而曝光，嫌犯将以成年人身份受审，但目前仍获准保释，引发受害者家属的强烈不安。

受害者是18岁的科普纳（Anna Kepner），她去年11月与家人一同乘搭「嘉年华地平线号」（Carnival Horizon）游轮。事发时她与祖父母三代同堂游玩，这个家庭组成复杂，包括科普纳的生父和继母、亲手足和继手足。

就在游轮预定返回佛罗里达州（Florida）前，她的尸体在一个房间的床下被发现，用毯子和救生衣掩盖。法医鉴定报告指出，科普纳死于11月6日，死因是机械性窒息，即因外物或外力导致无法呼吸。

16岁疑犯哈德逊（Timothy Hudson）于3月10日被正式起诉。案件细节此前处于保密状态，直到上周五封存令被解除，案情得以公诸于世。迈阿密美国地方法院法官布鲁姆（Beth Bloom）应政府要求，裁定哈德逊将作为成年人接受起诉。

嘉年华地平线号（Carnival Horizon）游轮。 美联社资料图

尽管面临严重指控，哈德逊自2月被捕以来，一直获准保释，由一位叔叔负责看管。新解封的法庭记录显示，法官2月6日下令哈德逊必须佩戴电子脚镣，但上周再修改命令，允许他与父亲到一家园艺公司待几天。

检方指他具有危险性，反对释放，并在周一要求法官重新审视保释令。助理美国检察官洛佩斯（Alejandra López）在法庭文件中指出：「他对一名与他没有明显关系冲突的受害者犯下这些罪行，而他被教养成将她视为手足。」

科普纳的父亲克里斯托弗·科普纳（Christopher Kepner）发表声明，表示家人「相信司法系统会谨慎和正直地追求真相」，但同时称：「我们深感不安的是，尽管指控严重，他却未被拘留⋯⋯这种情况对整个家庭来说都极为痛苦和复杂。」

美国检察官奎诺内斯（Jason Reding Quiñones）在声明中表示：「在这难以想像的损失中，我们的心与受害者家人同在。」他确认联邦大陪审团已就这起发生在国际水域船只上的严重罪行发回起诉书。

受害者科普纳是佛罗里达州泰特斯维尔市圣殿基督学校的一名高中啦啦队员。在去年11月的追悼会上，家人曾鼓励人们穿著鲜艳的颜色，而不是传统的黑色。