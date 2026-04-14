新加坡淫魔见女佣遭侵犯未施援手 再强奸女事主

新加坡前年（2024年）发生一宗骇人强奸案件。一名男子经过一片草地时，发现一名女佣醉酒后遭人强奸，惟男子当刻未有施予援手，反而等色魔离开后，也趁机强奸女佣。新加坡传媒报道，男子周一（13日）被判囚八年及鞭打六下。

案件发生于2024年5月27日，地点在梧槽路一带的肃街（Short Street）。被告是马来西亚籍，24岁的哈尔文（Harvin Velanggany），分别被控强奸和偷窃。受害人是一名32岁的菲律宾籍女子，案发时在当地任职女佣。

案情显示，受害者案发当天休假，于是到Hotel Mi Rochor酒店对面的草地喝啤酒。被告当日傍晚时分经过草地，见一名印度籍男子与受害人发生关系。

被告见受害者看似喝醉酒，便走上前问发生什么事。受害者指自己不认识该印度男子，指斥对方「霸王硬上弓」。印度男子离开后，受害者打算离开时，发现手机不见，于是开始找起手机来。

听到受害者担心怀孕，被告说自己有带安全套，叫受害者不要担心。受害者其实是指担心印度男子让她怀孕。被告当时就取出安全套，然后将其强奸。受害者事后向在附近抽烟的一名酒店职员求救，职员协助受害者报警。

