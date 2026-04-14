伊朗局势：特朗普拟恢复有限攻击 学者：伊仍有大量攻击快艇

《华尔街日报》周日引述官员称，美伊谈判未能达成协议后，美总统特朗普在实施海上封锁的同时，正考虑恢复对伊朗的有限军事打击，以打破和谈僵局。此外，该报又引述分析家指，目前伊朗伊斯兰革命卫队海军仍保有相当份量的实力，包括数百乃至上千艘小型船艇、无人艇等。美国想要长期控制海峡，压力不小。

另外，特朗普周日接受霍士新闻访问时罕见承认，石油与汽油价格可能会持续维持高企，一路延续到11月中期选举。他也扬言若中国向伊朗提供军援，美方将对中国输美商品加征50%关税：「如果我们抓到他们这么做，他们会被加征50%关税，这是非常惊人的数字。」

针对有外电报道中国计划向伊朗提供肩扛式防空导弹，中国外交部发言人郭嘉昆斥之为「无根据的抹黑」。

郭嘉昆称，中国在军品出口方面一贯采取慎重负责任态度，根据本国出口管制法律法规及承担的国际义务实施严格管控，「我们反对无根据的抹黑或恶意关联」。

特：若华军援伊朗 加50%关税

对于特朗普扬言，若中国向伊朗提供武器就加征50%关税，郭嘉昆仅回应一句话：「关税战没有赢家」。

《华尔街日报》周日引述华盛顿近东政策研究所学者纳迪米说，尽管美宣称已对伊朗海军形成毁灭性打击，但革命卫队超过60%的快速攻击艇仍然完好无损。与常规海军不同，革命卫队拥有独立的舰队，主要由更灵活的小型舰艇组成。

这些小型舰艇适合在狭窄水域工作，而且比大型舰艇更难被卫星发现。前英国海军官员克里斯·朗认为，伊朗可能在崎岖的海岸线上隐藏了数百艘小型攻击艇。

美国退役海军中将哈沃德说：「伊朗已经损失了80%到90%的海军作战能力，但最后10%才是最难解决的。」