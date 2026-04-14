金正恩监督新型驱逐舰试射巡航导弹 重申优先强化核威慑

北韩领袖金正恩日前监督一艘新型海军驱逐舰试射战略巡航导弹和反舰导弹。金正恩在监督导弹试射时重申，强化核威慑是「最重要的优先任务」。

北韩官方朝中社周二报道，试射于周日进行，这北韩近期连串导弹试射中最新一次。2枚战略巡航导弹各自飞行约7900秒，超过2小时。反舰导弹则飞行近2000秒，约33分钟。

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金正恩监督新型驱逐舰「崔贤号」试射巡航导弹。法新社

测试由新型驱逐舰「崔贤号」执行，这是北韩2艘5000吨级驱逐舰之一。法新社

金正恩又登舰视察内部。法新社

北韩近期多次试射导弹。路透社

准确命中目标

报道指，导弹沿著设定在朝鲜西海（黄海）上空的飞行轨道飞行，并以超精确的命中率命中目标。

这些测试由新型驱逐舰「崔贤号」执行，这是北韩2艘5000吨级驱逐舰之一，2舰均于去年下水，金正恩正寻求提升国家海军能力。

朝中社发布的一张照片显示，一枚导弹从军舰发射后处于首阶段飞行，尾部拖曳著橙色火焰。

另一张照片显示金正恩从远处观看试射，两侧是海军官员。

朝中社表示，金正恩周二也接到有关另外2艘在建驱逐舰武器系统规划的简报，并表示对朝军战略行动准备的加强表示非常满意，并重申强化北韩的核威慑，是「最重要的优先任务」。