Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜伊朗称美以袭击致逾3000平民死 39艘商船沉没110渔船被毁

即时国际
更新时间：07:29 2026-04-14 HKT
发布时间：07:29 2026-04-14 HKT

新华社引述伊朗向国际海事组织法律委员会提交的文件指，美国及以色列对伊朗发动的军事打击，对其海上运输及人员安全造成严重损失。

医院大学等民用设施受损

文件称，伊朗共有39艘商船遭袭并沉没、110艘传统渔船被毁，另有20名海员死亡。伊方亦指，美以行动针对多项海事基础设施及救援能力，包括搜救船只被击沉、医疗船受损，以及港口设施、船舶交通服务及导航系统受到干扰。

伊朗在文件中指，有关行为严重违反国际法，敦促国际海事组织法律委员会予以谴责，并呼吁立即停止针对海事安全设施、医疗船及民用航运的攻击。美以军事行动造成包括逾3000名平民死亡，其中包括277名学生，并导致超过12.5万处民用设施受损，339间医院、857间学校及32间大学被毁，约300万人流离失所，其中50万人无家可归。

伊朗表示，当前波斯湾及相关水域安全形势恶化，源于美以军事行动，并称现阶段不允许参与袭击伊朗的国家船舶通过霍尔木兹海峡，其他国家船舶如需通行，须与伊朗主管部门协调，以确保航行安全。

伊朗称，在敌对行动结束后，将与阿曼协调建立霍尔木兹海峡安全通行框架，并向国际海事组织通报相关进展。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
PayMe电子支付平台5.14起新规定！强制1类用户上传身份证 逾期即停用4大服务 附新增步骤
PayMe电子支付平台5.14起新规定！强制1类用户上传身份证 逾期即停用4大服务 附新增步骤
时尚购物
13小时前
名导张坚庭轰茶记「以为冇佢唔得」？偕波友转场连锁冰室叹早餐 赞招呼好/颜值高 反惹网民斥︰人哋软劝退你唔知
名导张坚庭轰茶记「以为冇佢唔得」？偕波友转场连锁冰室叹早餐 赞招呼好/颜值高 反惹网民斥︰人哋软劝退你唔知
饮食
18小时前
铜锣湾时代广场周末「静过图书馆」？港人目击叹心酸 网民分析4大成因……
铜锣湾时代广场周末「静过图书馆」？港人目击叹心酸 网民分析4大成因……
生活百科
12小时前
新股上市不足1个月即停牌查数 业界称事件不寻常 股价累跌逾64%
新股上市不足1个月即停牌查数 业界称事件不寻常 股价累跌逾64%
股市
21小时前
星岛申诉王|结婚寻合作伙伴 详列收费项目 拥7万粉丝Foodie 遭网民洗版闹爆
星岛申诉王 | 结婚寻合作伙伴 详列收费项目 拥7万粉丝Foodie 遭网民洗版闹爆
申诉热话
13小时前
日本11岁男童失踪逾20日，山区寻获怀疑属于其运动鞋。 X@mokkougenta
京都11岁男童「人间蒸发」 搜索22天疑寻获遗体
即时国际
10小时前
元朗金记烧腊餐厅月底结业 50年老店主打古法烧猪、金钱鸡 蔡澜曾大赞烧肉饭与众不同
元朗金记烧腊餐厅月底结业 50年老店主打古法烧猪、金钱鸡 蔡澜曾大赞烧肉饭与众不同
饮食
12小时前
反町隆史 松嶋菜菜子 夫妻档袭港晒恩爱 黑白配中环开餐 抢购名牌袋𠱁老婆｜独家追踪
反町隆史 松嶋菜菜子 夫妻档袭港晒恩爱 黑白配中环开餐 抢购名牌袋𠱁老婆｜独家追踪
影视圈
8小时前
直至今个周日沙田赛事，莫雷拉 (图) 才开始接外线马，暂时有「大众福星」及「侦探传奇」两驹。
雷神周日首次接外线马
马圈快讯
15小时前
人气两餸饭「权发」遭食环检控 惊见晚市人龙不再？老板娘惨呻「食物没问题」 熟客1原因力撑...
人气两餸饭「权发」遭食环检控 惊见晚市人龙不再？老板娘惨呻「食物没问题」 熟客1原因力撑...
饮食
19小时前