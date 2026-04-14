伊朗局势｜伊朗称美以袭击致逾3000平民死 39艘商船沉没110渔船被毁

新华社引述伊朗向国际海事组织法律委员会提交的文件指，美国及以色列对伊朗发动的军事打击，对其海上运输及人员安全造成严重损失。

医院大学等民用设施受损

文件称，伊朗共有39艘商船遭袭并沉没、110艘传统渔船被毁，另有20名海员死亡。伊方亦指，美以行动针对多项海事基础设施及救援能力，包括搜救船只被击沉、医疗船受损，以及港口设施、船舶交通服务及导航系统受到干扰。

伊朗在文件中指，有关行为严重违反国际法，敦促国际海事组织法律委员会予以谴责，并呼吁立即停止针对海事安全设施、医疗船及民用航运的攻击。美以军事行动造成包括逾3000名平民死亡，其中包括277名学生，并导致超过12.5万处民用设施受损，339间医院、857间学校及32间大学被毁，约300万人流离失所，其中50万人无家可归。

伊朗表示，当前波斯湾及相关水域安全形势恶化，源于美以军事行动，并称现阶段不允许参与袭击伊朗的国家船舶通过霍尔木兹海峡，其他国家船舶如需通行，须与伊朗主管部门协调，以确保航行安全。

伊朗称，在敌对行动结束后，将与阿曼协调建立霍尔木兹海峡安全通行框架，并向国际海事组织通报相关进展。