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伊朗局势｜特朗普：伊朗致电冀达成协议 前一天共34艘船通过霍峡

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更新时间：02:17 2026-04-14 HKT
发布时间：02:17 2026-04-14 HKT

美国总统特朗普周一（13日）在白宫向记者表示，伊朗已主动联络美方，并称对方「非常希望」达成协议。他又指，在处理与伊朗的紧张关系后，或「顺道」到古巴。

双方在核问题上未达成协议

特朗普表示，在巴基斯坦举行的会谈后，伊朗已主动联络美方，并称对方「非常希望」达成协议。双方对峙核心在于伊朗核计划，重申不会容许伊朗拥有核武，并称双方已在多项议题上取得共识，但在核问题上仍未达成最终协议。

特朗普指，美国对伊朗实施海军封锁，旨在防止对方「勒索」及「敲诈世界」。他强调，美国毋须依赖霍尔木兹海峡，称「我们不使用该海峡」，并指美国拥有比沙特阿拉伯及俄罗斯更多的石油及天然气资源。他又称，现时「许多国家」正转向美国购买「最佳且最优质」的石油，并暗示局势「或可在此之前得到解决」。被问及其他国家会否支持封锁时，特朗普表示「不需要其他国家」，但称已有部分国家提出协助，并指将于翌日公布详情。

再批良十四世立场「错误」

另外，特朗普在社交平台表示，前一日共有34艘船通过霍尔木兹海峡，形容为近期以来单日最高通行量，并指该数字「远高于」封锁开始以来的水平。

另一方面，特朗普再次批评教宗良十四世，指其立场「错误」，并重申对方「对罪案软弱」及「外交政策表现差」。教宗早前则表示，梵蒂冈呼吁和平与和解是基于福音精神，并称不惧特朗普政府。

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