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游日注意 | 冲绳知名牛扒屋爆食安危机 9顾客腹痛排血便 5门市勒令停业

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更新时间：14:04 2026-04-13 HKT
发布时间：14:04 2026-04-13 HKT

日本冲绳知名美式连锁牛扒品牌Steak House 88近日爆发食安危机，共有9名顾客在用餐后出现剧烈腹痛、腹泻及血便等情况，经检验后证实感染肠道出血性大肠杆菌O26。由于涉及多店铺且影响扩大，当局已勒令5家门市上周六（11日）起全面停业5天，要求业者全面改善卫生，业者也已出面致歉。

根据日媒《琉球新报》及《冲绳电视台》报道，事发于3月初至月底期间，9名患者年龄从未满9岁至40多岁不等，为外县市旅客，包括游客与参与社团活动的学生，皆曾在冲绳县内该连锁品牌多家牛扒店用餐，之后陆续出现肠胃不适症状。

事件冲击冲绳观光形象。维基网站
事件冲击冲绳观光形象。维基网站
停业门市包括那霸市国际通店。国际通
停业门市包括那霸市国际通店。国际通
Steak House 88是冲绳知名美式连锁牛扒品牌。Total Okinawa
Steak House 88是冲绳知名美式连锁牛扒品牌。Total Okinawa
Steak House 88五间门市要全面停业5天。Total Okinawa
Steak House 88五间门市要全面停业5天。Total Okinawa

证实感染出血性大肠杆菌O26

相关单位检验后，确认所有人均感染肠道出血性大肠杆菌O26，属于常见但具风险的食源性病原菌。

事件冲击当地观光形象，牛扒屋已出面致歉，表示停业的门市包括88牛扒屋那霸市国际通黑斋街（2家店）、市内购物中心店，北谷町：茶山（Mihama）店，以及恩纳村恩纳店。

由于属连锁体系，当局除对涉事门市祭出停业处分，也同步对整体营运公司进行行政指导，要求全面检讨作业流程。

疑加工牛扒未充分加热

根据调查结果，所有不适顾客均食用过由中央厨房处理的加工肉牛扒，疑似在烹调过程中未充分加热。专家指出，这类肉品在切割过程中，细菌极易进入肉质内部。虽然营运方已要求员工必须烹调至中偏熟（medium well）以上，但厨师常常因肉质外观就判断已熟，导致内部没有充分热度，恐增加感染风险。

该集团致歉表示：「冲绳的牛扒形象深受游客喜爱，对于造成中毒事件我们深表遗憾，未来将强制要求经常性测量加热温度，确保食安无虞。」

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