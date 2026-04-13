特朗普批教宗支持伊朗拥核狂言「当选全靠我」 良十四世：不想与他辩论

在美国出生的教宗良十四世批评美国对伊朗发动战争，又指特朗普最近威胁要摧毁伊朗「整个文明」是「完全不能接受」。美国总统特朗普周日（12日）在Truth Social上发文，反击良十四世支持伊朗拥有核武，指教宗应该「停止迎合激进左派」，又认为良十四世之所以当选教宗全靠他，并狂言：「如果我不在白宫，良十四世就不会在梵蒂冈。」

特朗普发文称，不希望教宗批评美国总统，因为「自己正在做以压倒性优势当选后要做的事情」，将犯罪率降至历史最低，并创造历史最伟大辉煌的股市。



良十四世回复说，他「不想与特朗普展开辩论」。他说：「我不认为福音的信息应该像某些人那样被滥用，我将继续大声反对战争，致力于促进和平，推动各国之间的对话与多边关系，以寻求解决问题的公正方案。」

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特朗普炮轰教宗良十四世支持伊朗拥核。美联社

教宗良十四世反战，呼吁停战。美联社

良十四世是第一位在美国出生的教宗，他谴责了特朗普对伊朗发动的战争。美联社

「如果我不在白宫，他就不会在梵蒂冈」

此外，特朗普认为良十四世之所以当选教宗全靠他，并指其原本不在候选名单，只因为他是美国人。特朗普说：「他应该心存感激，因为众所周知，他的当选令人震惊。他原本不在任何教宗候选人名单上，梵蒂冈之所以让他担任教宗，仅仅是因为他是美国人，他们认为这是应对特朗普总统的最佳方式。如果我不在白宫，他就不会在梵蒂冈。」

特朗普又说，良十四世「在打击犯罪和核武方面软弱无力，这让我很不舒服。他还会见奥巴马的同情者，例如左翼的失败者阿克塞尔罗德（David Axelrod），他曾希望逮捕教徒和神职人员，这让我很不舒服。」他指的是教宗最近与奥巴马总统的前政治助手阿克塞尔罗德会面。

「我不是教宗粉丝」

不久后，特朗普又在准备从佛罗里达州搭乘空军一号总统专机返回华盛顿时告诉记者：「我不喜欢有一个认为可以拥有核武的教宗，他是一位非常自由派的人，我不是教宗的粉丝。」

出生于芝加哥的良十四世是第一位在美国出生的教宗，他谴责了特朗普对伊朗发动的战争。

教宗：别再炫耀武力

良十四世上周六表示：「够了，别再崇拜自我和金钱了！够了，别再炫耀武力了！够了，别再打仗了！真正的力量体现在服务生命上。」他还指出，特朗普最近威胁要摧毁伊朗「整个文明」，这是「完全不可接受的」。

教宗也利用复活节文告呼吁和平。他说：「让那些拥有武器的人放下武器！让那些有能力发动战争的人选择和平！不是透过武力强加的和平，而是透过对话实现的和平！不是出于统治他人的欲望，而是出于与他人相处的愿望！」