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伊朗局势｜美中央司令部：4月13日起封锁所有进出伊朗港口海上交通 伊朗斥「荒唐可笑」

即时国际
更新时间：05:53 2026-04-13 HKT
发布时间：05:53 2026-04-13 HKT

美国与伊朗谈判未达成协议，总统特朗普称将封闭进出霍尔木兹海峡的船只。美军公布对伊朗实施海上封锁的具体安排。

适用于所有进出伊朗港口船只

美军中央司令部（CENTCOM）表示，将于美东时间4月13日上午10时（格林威治时间15时）起，按照总统特朗普指示，开始对所有进出伊朗港口的海上交通实施封锁。

声明指出，封锁措施将「不分国籍」适用于所有进出伊朗港口及沿海地区的船只，包括位于波斯湾及阿曼湾的所有伊朗港口。不过，美方强调，行动不会影响往返非伊朗港口、经霍尔木兹海峡航行的船只，以维持相关水域的航行自由。

特朗普早前已表示，在伊斯兰堡举行的美伊谈判未能取得成果后，美方将对霍尔木兹海峡采取封锁行动。

伊朗：「极为荒唐可笑」

对于美方举措，伊朗方面强烈反弹。伊朗伊斯兰共和国广播电视台引述海军司令伊拉尼（Shahram Irani）表示，美国威胁对伊朗实施海上封锁「极为荒唐可笑（ridiculous and extremely laughable）」。他指出，伊朗海军正对美军在区内的一切动向进行全面监控与追踪。

伊朗驻泰国大使馆表示，特朗普威胁封锁霍尔木兹海峡的言论「太滑稽了」，形容甚至找不到合适的表情包来调侃。

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