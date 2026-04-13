伊朗局势｜特朗普：若中国向伊提供肩射式导弹将征50%关税 称伊朗「未离开谈判桌」

美国总统特朗普接受美国媒体访问时表示，曾听闻中国可能向伊朗提供肩射式防空导弹，但对此持怀疑态度，认为中方未必会这样做。他指出，若证实相关军援属实，美国将对中国商品征收高达50%关税作为回应。

特朗普称和中国关系不错

特朗普在接受福斯新闻访问时称：「我怀疑他们会不会这么做，因为我和中国关系不错，我认为他们不会这么做，但也许他们一开始确实这么做。」他说： 「但如果我们发现他们这么做，就会对他们征收50%的关税。」

美国与伊朗早前在巴基斯坦斡旋下于伊斯兰堡举行谈判，但最终未能达成协议。特朗普其后再发表强硬言论，表示美方将对霍尔木兹海峡实施「全有或全无」的封锁政策。

预计伊朗最终会让步

他强调，美国不会容许伊朗选择性让部分国家船只通行并从中获利，并指：「我们不会让伊朗只向他们喜欢的国家卖油，这将是『全有或全无』。」他又称，伊朗「未离开谈判桌」，并预计对方最终会让步。

特朗普同时为其早前扬言「摧毁伊朗文明」的言论辩护，称相关强硬表态已迫使伊朗重返谈判。他警告，若伊朗拒绝放弃核计划，美军可在短时间内摧毁其能源及基建设施，「半天之内，他们将没有一座桥梁或发电厂能够运作，整个国家会倒退回石器时代」。