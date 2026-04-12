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伊朗局势｜特朗普发文：封锁霍尔木兹海峡 警告将「了结」伊朗

即时国际
更新时间：21:26 2026-04-12 HKT
发布时间：20:29 2026-04-12 HKT

据外电报道，在美国与伊朗就核计划及霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）航行问题的谈判宣告破裂后，在社交平台发文称：即时起，美国海军将开始对任何试图进出霍尔木兹海峡的船只实施封锁。还指示美国海军在国际水域搜查并扣押每一艘向伊朗缴纳过通行费的船只。

特朗普又称任何支付了这种非法过路费的人，都别想在公海上获得安全通行。美方也将开始摧毁伊朗人在海峡中布下的水雷。任何向美方或和平船只开火的伊朗人，都将被炸进「地狱」。伊朗比谁都清楚，如何结束这场已经摧毁了他们国家的战争。伊朗的海军没了，空军没了，防空和雷达系统也成了摆设，哈梅内伊以及他们大部分的领导人都已身亡，所有这一切，都是因为伊朗对核武器的野心。封锁即将开始，其他国家也会参与其中。绝不允许伊朗从这种非法的敲诈行径中获利。伊朗想要钱，而更重要的是，伊朗想要核武器。

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旨在切断伊朗经济命脉

特朗普明确表示，此举旨在对这条占全球战前石油运输量20%的关键水道，实施战略控制，剥夺伊朗在冲突中的主要经济筹码。他强调：「我已指示海军，在国际水域寻找并拦截每一艘曾向伊朗支付过路费的船只。任何支付非法过路费者，将无法在公海上安全通行。」

专家：美军可轻易掌控海峡

此前，美国总统特朗普（Donald Trump）今日（12日）透过其社交平台转载一篇报道，强烈暗示华府握有封锁伊朗水域的军事选项。特朗普在其创立的社交平台「Truth Social」上，转发了新闻网站「Just the News」的一篇分析报道。该报道引述国家安全专家格兰特（Rebecca Grant）指出，鉴于美军强大的海空实力，现时要完全掌控霍尔木兹海峡的航运可谓「轻而易举」。

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格兰特补充，美军绝对有能力运用其先进的空中监视系统，全面掌握进出该海峡的船只动态，届时任何船只若要通过，都必须先征得美国海军的同意。报道更以今年初美国封锁委内瑞拉水域，成功对该国经济造成冲击为例，指华府具备执行相关封锁行动的能力与经验。

两大航母战斗群已进驻波斯湾

报道同时披露，过去曾主导封锁委内瑞拉行动的美军核动力航空母舰「福特号」（USS Gerald R. Ford），目前已进驻波斯湾，与「林肯号」（USS Abraham Lincoln）航母战斗群及其他主要海军力量会合，军事部署经已到位。

较早前，美国副总统万斯（JD Vance）证实，于巴基斯坦首都伊斯兰马巴德举行的美伊马拉松式会谈，未能达成任何共识。伊朗外交部则回应称，各方本就未预期能在一轮会谈中解决所有分歧。

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