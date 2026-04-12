伊朗局势｜特朗普：无论是否达成协议「美国都会胜出」 称若中国向伊运送武器将面临「大问题」

美国与伊朗在巴基斯坦斡旋下在伊斯兰堡进行谈判，据报第二轮谈判已经结束，双方将进行下一轮会谈。美国总统特朗普周六称，无论伊朗是否同意达成协议，美国「都会胜出」。

特朗普在白宫草坪准备登上直升机前，向在场记者表示：「无论发生什么，我们都会赢。」他称，美国已经「完全击败」伊朗，并指即使最终未能达成协议，对美国而言结果并无分别。他说：「他们可能会达成协议，也可能不会，这并不重要。从美国的角度来看，我们都赢了。」

美国总统特朗普周六称，无论伊朗是否同意达成协议，美国「都会胜出」。路透社

美国总统特朗普周六称，无论伊朗是否同意达成协议，美国「都会胜出」。路透社

特朗普称，伊朗可能在霍尔木兹海峡部署水雷，而美方正进行扫雷行动，确保航道安全。他又批评北约未有在相关行动中提供协助。此外，特朗普警告，若中国向伊朗运送武器，将面临「大问题」。