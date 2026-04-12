伊朗局势｜美伊第三轮会谈结束 据报双方多项议题存严重分歧 未取得实质进展

美国与伊朗代表团在巴基斯坦首都伊斯兰堡展开谈判，两国早前进行面对面会谈，并进入交换书面文本阶段。据报，双方于当地时间周日凌晨完成第三轮谈判，但消息人士透露，双方在多项议题上仍存在严重分歧。

谈判展开以来未取得实质进展

新华社引述伊朗塔斯尼姆通讯社报道，伊朗和美国在周日（12日）凌晨在巴基斯坦首都伊斯兰堡举行的第三轮谈判已经结束。一名知情人士指出，由于美方「漫天要价」，自谈判展开以来未取得实质进展，并指部分西方媒体为影响国际能源价格而夸大谈判的「积极氛围」。该人士表示，目前谈判形势未有明显变化，尽管专家级磋商有所进展，但双方在霍尔木兹海峡等多项议题上仍存在严重分歧。

据报，今轮谈判由周六下午开始，双方先进行面对面会谈，其后进入技术层面讨论，并交换书面文本，以确认各项议题立场。

伊朗迈赫尔通讯社引述知情人士称，特朗普政府提出的「不合理要求」仍然是达成谈判框架的主要障碍。伊朗媒体强调，双方仍在持续磋商，伊方坚持维护其军事成果及保障国民正当权利。

另外，据美国军方表示，两艘美军军舰已通过霍尔木兹海峡，并指此举是为清除海上水雷及确保航道安全的一部分。不过，伊朗方面否认相关说法，指美方所称舰艇通行并不符合事实。