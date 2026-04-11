伊朗局势｜特朗普：正清理霍峡28艘伊布雷艇全沉海底 伊朗反称迫退美舰

在美国与伊朗代表团据报正于巴基斯坦进行谈判之际，双方在舆论战场上继续角力。美国总统特朗普（Donald Trump）周三（11日）接连发文，高调宣称美军在冲突中已取得决定性胜利，指伊朗海空力量几乎被摧毁，美方更已着手清理霍尔木兹海峡。另一边厢，伊朗方面则声称，其武装力量成功迫使一艘驶近海峡的美国驱逐舰掉头返航。

特称伊朗28艘布雷艇已全数沉没

特朗普透过其社交平台「Truth Social」发表一系列文章，猛烈抨击「假新闻媒体」错误地宣称伊朗正占上风，强调实际情况恰恰相反，「伊朗正在输，而且是惨败」。

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他详细列举了伊朗的军事损失，宣称伊朗的海军、空军、防空系统及雷达体系「几乎已被摧毁」，大部分导弹及无人机工厂亦已遭歼灭。特朗普更特别指出，伊朗用作布设水雷的28艘布雷艇，如今已全数沉入海底，形容伊朗当前仅余的威胁，只剩下船只可能误触水雷的风险。

特朗普表示，美方已开始著手「清理霍尔木兹海峡」，并称此举是为帮助包括中国、日本、南韩、法国及德国在内的全球各国，确保海上航运安全，同时批评这些国家「没有勇气，也没有意志」自行处理这项工作。

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伊朗：监控美舰动向 发警告后对方折返

就在特朗普发表以上「胜利宣言」的同日，伊朗方面传出另一版本的故事。据伊朗传媒报道，伊朗军方监测到一艘美国驱逐舰从阿联酋富查伊拉港驶向霍尔木兹海峡。

报道称，伊朗武装部队在严密监控其动向后，立即通报正在巴基斯坦参与谈判的伊朗代表团。代表团随即透过巴基斯坦的调解人，向美方发出明确警告：若该驱逐舰继续接近海峡，将在30分钟内遭到打击，谈判亦将受到影响。伊方声称，在伊朗的坚决反应及警告下，美方最终下令该艘驱逐舰停止前进并折返。

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谈判仍在进行 美方否认同意伊朗「红线」

双方的隔空交锋，正值两国代表据报在巴基斯坦首都伊斯兰堡展开谈判之际。有美国官员向传媒证实，双方的讨论已经开始。该官员同时强调，美方尚未同意伊朗方面所提出的停火及战争赔偿等「红线」要求。