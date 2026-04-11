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伊朗局势｜美伊谈判之际 特朗普高调称装载优质石油巨型油轮正驶美

即时国际
更新时间：21:45 2026-04-11 HKT
发布时间：21:45 2026-04-11 HKT

在美国与伊朗据报正就结束冲突展开谈判的敏感时刻，美国前总统特朗普（Donald Trump）高调透过社交平台发文，宣称正有大批巨型油轮全速驶往美国，准备装载被其形容为「地表最优质、最甜」的美国石油与天然气。此举被外界普遍解读为，在谈判桌外向伊朗施加压力。

强调产能品质 「欢迎抢购」

综合外电报道，特朗普于当地时间周三（11日）透过其社交平台「Truth Social」发文，形容正有「数量惊人」的油轮，包括部分全球体积最庞大的型号，正朝美国港口进发。

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他在贴文中强调美国在全球能源市场的领导地位，声称：「我们拥有的石油量，比紧随其后的两个最大石油经济体总和还要多，而且品质更高。」

特朗普同时向全球买家招手，标榜美国石油的优越品质，并称美国的港口及基建设施已准备就绪，写道：「我们正在等著你们。快速交货（Quick turnaround）！」

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时机敏感 疑向伊朗施压

《路透社》分析指出，特朗普发表此番言论的时机极为敏感。正值美伊两国官员据报在巴基斯坦进行谈判，试图结束已持续逾六周的军事冲突，全球能源供应亦因此趋于紧张。

在此背景下，特朗普大肆宣扬美国的能源储备与产能达到前所未有的顶峰，似乎有意凸显在当前原油短缺的市场环境下，美国作为主要供应国的影响力，被认为是向伊朗发出强硬讯息，施加经济压力。

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