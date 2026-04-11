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伊朗局势｜新领导人穆杰塔巴伤势成谜 传受重伤仅靠电话参与决策

即时国际
更新时间：19:55 2026-04-11 HKT
发布时间：19:54 2026-04-11 HKT

路透社今天(11日)引述3名消息人士的说法指出，伊朗新任最高领袖穆杰塔巴(Mojtaba Khamenei)先前在空袭中受伤，造成他脸部毁容和至少一条腿遭受重创，目前仅透过电话参与高层会议。

这3名接近穆杰塔巴核心圈的消息人士以涉及敏感事务要求匿名报道。他们表示，56岁的穆杰塔巴目前正在康复中，但精神状态保持敏锐，并透过电话会议参与包括战争及对美谈判等重大决策。

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对大众而言，穆杰塔巴的下落与执政能力很大程度上仍是未解之谜。自美、以发动空袭，击毙前伊朗最高领袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)，以及随后穆杰塔巴被任命为接班人以来，德黑兰当局不曾公开他的照片或影音，也未针对其受伤程度发表声明。

不过，在穆杰塔巴被任命为最高领袖后，伊朗国营电视台一名新闻播报员曾用「Janbaz」一词称呼他，指的是在战争中受重伤的人。

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此前，美国战争部长赫格塞斯(Pete Hegseth)曾在3月中提及穆杰塔巴的伤势。他表示，穆杰塔巴「受伤且可能毁容」。一名熟悉美国情报评估的消息人士则称，穆杰塔巴可能失去了一条腿。

中东研究所(MEI)专研伊朗问题的高级研究员瓦坦卡(Alex Vatanka)表示，无论穆杰塔巴的伤势多严重，这位缺乏经验的新领袖都不太可能如他父亲那样掌握绝对的权力。尽管被视为伊朗神权统治的延续，穆杰塔巴可能需要好几年时间才能建立起相同权威。

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瓦坦卡说：「穆杰塔巴会是众多声音中的一个，但不会是具有决定性的那一个。他需要证明自己是一个可信赖、强大且凌驾一切的声音。」

3名消息人士之一表示，当局可能在未来1、2个月内发布穆杰塔巴的照片，届时他甚至可能公开露面；不过3人都认为穆杰塔巴只有在健康与安全允许的情况下才会现身。

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