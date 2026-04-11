美伊停火谈判 | 伊朗：如无协议且战火重燃 将对美以中东利益发动毁灭性打击

伊朗伊斯兰共和国广播电视台周五（10日）报道，伊朗方面在与美国谈判前表示，如果未能达成伊朗和抵抗力量都能接受的协议，且战火重新燃起，伊朗将对以色列和美国在中东地区的利益发动「毁灭性打击」。

伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央总部亦发声明警告，伊朗将继续掌握对霍尔木兹海峡的控制权，如果敌方持续对黎巴嫩真主党及黎巴嫩人民发动袭击，伊朗将予以有力回应。

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警告将有力回应黎巴嫩遭袭击

声明指出，鉴于美国和以色列方面屡次违背承诺，伊朗武装力量始终将「指头放在扳机上」。

较早前，由伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫、外长阿拉格齐等高级官员组成的伊朗谈判代表团，抵达巴首都伊斯兰堡参加美伊谈判。

据伊朗法尔斯通讯社周六（11日）凌晨报道，由卡利巴夫率领的伊朗代表团将于当天上午在伊斯兰堡会见巴基斯坦总理夏巴兹。如果美方接受伊方提出的先决条件，当天下午双方将在塞雷纳酒店启动谈判。伊朗强调，如果未能达成令伊朗以及「抵抗之弧」满意的协议，冲突将重新爆发。

斥美方曾背信弃义

伊朗代表团成员涵盖政治、安全、经济等多领域的高级官员，包括外长阿拉格齐、防务委员会秘书艾哈迈迪安、中央银行行长赫马提等。

巴基斯坦官方确认美伊谈判将于周六在伊斯兰堡塞雷纳酒店举行，伊朗代表团已入住这家酒店。

伊朗代表团团长卡利巴夫表示，伊朗对与美国进行谈判怀有诚意，但并不信任美方，因为双方此前谈判「总是以失败和背信弃义告终」，美方曾在谈判期间向伊方发起攻击，多次犯下战争罪行；如果美方试图利用此次谈判作秀，伊朗已做好捍卫自身权利的准备。

万斯警告德黑兰别耍花招

卡利巴夫强调，在接下来的谈判中，如果美方真心愿意达成协议并尊重伊朗人民的权利，「他们也会看到我们准备达成协议的意愿」。

率领美方代表团的美国副总统万斯则表示，他期盼与伊朗的会谈有建设性，但同时警告德黑兰「别对美国耍花招」。